Es ist mehr als ein Generationswechsel: Die Adams-Nachfolgerin McDonald will die irische Sinn Fein zur linken Protestpartei formen - und so in die Regierung.

Von Stephanie Pieper, ARD-Studio London

Ohne Gegenstimmen haben die Delegierten Mary Lou McDonald auf dem Sonderparteitag zur neuen Vorsitzenden von Sinn Fein gewählt. Die Versammlungsleiterin verkündete es selbstverständlich auf Gälisch. Auch die neue Frau an der Spitze, eine 48-jährige Abgeordnete im irischen Parlament, wechselte in ihrer Rede dann und wann in die traditionelle irische Sprache.

Generationswechsel an der Spitze der irischen Partei Sinn Fein

tagesschau 20:00 Uhr, 10.02.2018, Julie Kurz, ARD London







Krönung per Akklamation

Bereits vor ihrer Krönung per Akklamation hatte McDonald klargemacht: Niemand könne jemals in die Fußstapfen von Gerry Adams treten. Mehr als drei Jahrzehnte führte der heute 69-Jährige Sinn Fein - und wandelte sich in dieser Zeit vom Verteidiger des bewaffneten Kampfs der Terrorgruppe IRA zum Wegbereiter für den Friedensprozess in Nordirland.

Sie stehe auf Adams' Schultern und denen anderer "Giganten" der irisch-republikanischen Bewegung, dankte McDonald ihrem Mentor: "Er hat die Politik auf dieser Insel eine Generation lang geprägt." Wenn andere etwas für unmöglich hielten, dann sei Adams, gemeinsam mit Martin McGuinness, John Hume und anderen, mutig den Weg zum Frieden gegangen. "Ihre Vision und ihre harte Arbeit hat den Konflikt beendet."

Adams selbst saß zwar in der ersten Reihe, trat aber nicht mehr ans Rednerpult. Die Botschaft der sorgfältig choreographierten Zeitenwende bei Sinn Fein lautet: Wir richten den Blick nicht nur in die Vergangenheit, sondern schauen vor allem nach vorn, in die Zukunft.

Abschied nach 35 Jahren: Gerry Adams

Vision Wiedervereinigung

Die politische Vision der Partei bleibt aber auch unter ihrer neuen Vorsitzenden McDonald die Wiedervereinigung von Nordirland und der Republik Irland: "Wir sind die Verfechter eines vereinigten Irland. Wir kämpfen für ein Referendum darüber und wollen dieses gewinnen - aber mit Respekt, mit Gnade und mit Großzügigkeit." Die irische Einheit könne nicht bedeuten, den Norden und den Süden einfach zusammenzuflicken und dann "business as usual" zu machen, sagt sie.

Einige protestantische Unionisten in Nordirland werfen Sinn Fein vor, den Brexit zu instrumentalisieren, um dieses Ziel zu erreichen. Auch Nordirland wird, als Teil des Vereinigten Königreichs, die EU verlassen - und nicht nur die, sondern auch den europäischen Binnenmarkt und die Zollunion. So will es die britische Regierung.

Das schafft jedoch an der inneririschen Grenze ein Problem, für das noch keine Lösung gefunden ist. McDonald stellt klar: "Es darf uns keine Grenze auf der irischen Insel - weder hart noch weich - aufgezwungen werden: Das muss unsere Botschaft sein. Irland wird nicht zum Kollateralschaden der politischen Spielchen der Tories in London."

Weibliche Doppelspitze

Sinn Fein hat jetzt eine weibliche Doppelspitze, denn zur Stellvertreterin von McDonald wählten die Delegierten Michelle O'Neill. Sie stammt aus Nordirland - wo es seit mehr als einem Jahr keine Regionalregierung mehr gibt, weil sich Sinn Fein und die protestantisch-unionistische Partei DUP nicht auf eine Zusammenarbeit verständigen können.

Viel Porzellan wurde zerschlagen. Doch nach ihrer Wahl zeigte sich O’Neill optimistisch, dass es hier bald vorangeht: "Jede Verhandlung erfordert Geben und Nehmen". Man wolle sich weiter mit der DUP, der britischen und der irischen Regierung treffen. "Die Gespräche gehen Montagmorgen weiter - und ich gehe davon aus, dass wir sie noch in der Woche abschließen."

Ebenso wie in Belfast will die frisch gewählte Chefin Sinn Fein auch in Dublin aus der Opposition an die Regierung führen, was eine Premiere wäre. McDonald versucht, die Partei dafür neu auszurichten - als linke Protestbewegung.

Sinn Fein: Mary Lou McDonald übernimmt Parteivorsitz

S. Pieper, ARD London

10.02.2018 19:54 Uhr

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 10. Februar 2018 um 20:00 Uhr.

