Jubel und Skepsis nach Mugabe-Rücktritt in Simbabwe

Nach dem Rücktritt von Präsident Robert Mugabe befindet sich Simbabwe im Freudentaumel. In der Nacht zu Mittwoch feierten Tausende Simbabwer ausgelassen das Ende einer Ära. Der Nachfolger Mugabes soll am Freitag vereidigt werden. Für einen Neuanfang steht er nicht.

Riesiger Jubel brach aus, als sich die Neuigkeit über soziale Netzwerke und Kurznachrichtendienste ausbreitete: Nach 37 Jahren ununterbrochener Mugabe-Herrschaft über Simbabwe ist der Weg frei für einen Neuanfang.

"Ich kann nicht glauben, dass er weg ist", jubelte ein junger Simbabwer in der Hauptstadt Harare. "Die Zukunft scheint hell!", drückte ein anderer seine Freude aus. "Wir haben alles, was man braucht, um die beste Volkswirtschaft der Welt zu werden. Wir haben Rohstoffe, wir haben fruchtbares Land, wir haben gut ausgebildete Menschen, die hart arbeiten!"

Im ganzen Land feierten die Menschen singend und tanzend bis spät in die Nacht auf den Straßen. Einige trugen Soldaten auf ihren Schultern - Mugabe hatte seinen Rücktritt auf Druck des Militärs erklärt.

Seine Partei, Zanu-PF, hatte ihn am Wochenende als Vorsitzenden abgewählt und zum Rücktritt aufgefordert. Den Rückhalt in der Bevölkerung hatte Mugabe ohnehin schon lange verloren. Die Massenproteste am Samstag waren der deutliche Beweis.

Robert Mugabe tritt zurück

"Historischer Moment"

Die US-Botschaft in Harare bezeichnete Mugabes Rücktritt als einen historischen Moment für Simbabwe und gratulierte allen Simbabwern, die ihre Stimme erhoben hatten.

Die britische Premierministerin Theresa May erklärte, der Rücktritt Mugabes gebe Simbabwe die Chance, einen neuen Weg frei von Unterdrückung einzuschlagen.

Übergang von einem Tyrannen zum nächsten?

Ex-Vizepräsident Emmerson Mnangagwa steht vor der Rückkehr in sein Heimatland.

Nach dem Rücktritt von Robert Mugabe soll der von ihm geschasste Vize-Präsident Emmerson Mnangagwa am Freitag als neues Staatsoberhaupt von Simbabwe vereidigt werden. Mnangagwa, der nach seiner Absetzung das Land verlassen habe, werde Mugabe ersetzen, meldete der staatliche Rundfunk auf seiner Website. Neuen Angaben zufolge soll Mnangagwa am Nachmittag aus dem südafrikanischen Exil nach Harare zurückkehren.

Der Afrikabeauftragte der Bundesregierung, Günther Nooke, war jedoch skeptisch, ob es für Simbabwe nach dem Rücktritt Mugabes einen wirklichen Neuanfang gibt. Das Ende von Mugabes jahrzehntelanger Herrschaft bezeichnete er im SWR-Hörfunk als Machtkampf der alten Eliten. Sie hätten sich im Verbund mit China durchgesetzt, das starke wirtschaftliche Interessen in dem südafrikanischen Land unterhalte.

Nooke betonte, in der Bevölkerung seien sowohl die Regierungspartei Zanu-PF als auch die Opposition unbeliebt. In Simbabwe herrsche ein Klima der Angst, das keine freie Diskussion zulasse. Die Vereidigung des früheren Mugabe-Stellvertreters und Geheimdienstchefs Mnangagwa bezeichnete er als Übergang von einem Tyrannen zum Nächsten.

Der unter dem Spitznamen "das Krokodil" bekannte Mangagwa ist seit Jahrzehnten führendes Mitglied der politischen Elite und gilt als Hardliner.

Fordert baldige Neuwahlen: Morgan Tsvangirai

Oppositionsführer Morgan Tsvangirai forderte unterdessen, schnellstmöglich freie und faire Wahlen abzuhalten, um aus Simbabwe wieder eine erfolgreiche Demokratie zu machen. Ob die Opposition an der Übergangsregierung bis zur Wahl im nächsten Jahr beteiligt werden soll, ist unklar. Auch die US-Regierung forderte, freie und faire Wahlen zu organisieren.

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini sagte, es sei wichtig, dass nun ein offener Dialog für eine demokratischere Zukunft eingerichtet werde, der zur Beschleunigung wesentlicher Reformen animiere. Die EU sei bereit, diesen Prozess zu begleiten.

Rückzug des Militärs aus der Politik unklar

Der Putsch der Generäle wurde nach Meinung von Experten auch dadurch ausgelöst, dass Mugabe seine Ehefrau Grace als Nachfolgerin etablieren wollte. Sie ist bekannt für ihr impulsives Verhalten, teure Kleider und extravagante Shopping-Reisen - Spitzname "Gucci Grace".

Bislang weiß niemand, ob Mugabe in Simbabwe bleiben wird und ob ihm möglicherweise von der Militärführung Straffreiheit zugesichert wurde. Unklar ist auch, wie schnell und wie stark sich das Militär nach der Bildung einer Übergangsregierung wieder aus der Politik zurückziehen würde. Mugabe war in dem Land im südlichen Afrika seit der Unabhängigkeit von Großbritannien im Jahr 1980 an der Macht, zunächst als Premierminister und seit 1987 als Präsident. Seine Regierungsführung wurde mit den Jahren zunehmen autoritärer. Unter seiner Führung wurde aus der wohlhabenden Kornkammer der Region ein Armenhaus.

Soldaten werden in Harare gefeiert. Wie stark der Einfluss des Militärs künftig sein wird, ist noch unklar.

Nach Mugabe-Rücktritt: Simbabwe im Freudentaumel

Jan-Philippe Schlüter, ARD Johannesburg

Mit Informationen von Jan-Philippe Schlüter, ARD-Studio Südafrika.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 22. November 2017 um 11:00 Uhr.