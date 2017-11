Bis heute Mittag hatte Simbabwes Regierungspartei Präsident Mugabe Zeit gegeben, um zurückzutreten. Mugabe ließ das Ultimatum ungerührt verstreichen. Jetzt richten sich die Augen auf das Parlament, das ein Amtsenthebungsverfahren einleiten will.

Von Jan-Philippe Schlüter, ARD-Studio Johannesburg

Die Drohung seiner Partei alleine hat offensichtlich nicht gereicht. Simbabwes Präsident Robert Mugabe hat das Ultimatum am Mittag verstreichen lassen und wird jetzt wohl mit einem Amtsenthebungsverfahren konfrontiert.

Morgen soll der Prozess im Parlament beginnen. Er könnte mehrere Tage oder gar Wochen dauern. In der Nationalversammlung und im Senat ist eine Zweidrittel-Mehrheit nötig, um den Präsidenten abzuberufen.

Obert Mpofu - Innenminister und langjähriger Weggefährte Mugabes - hat gestern bei einer Sitzung der Partei sein Bedauern darüber ausgedrückt, dass die Herrschaft Mugabes so enden soll. Es sei ein "trauriges Kapitel in der Geschichte unserer revolutionären Partei, dass Kamerad Mugabe auf diese Art und Weise gehen muss", so Mpofu. Die Partei solle nie wieder solch undemokratische Prozesse zulassen wie unter ihm.

Zukunft von Präsident Mugabe unklar

Hoffnung auf ein schnelles Ende wurde enttäuscht

Viele Simbabwer verfolgten gebannt Mugabes Fernsehansprache.

Gestern Abend hatte der 93-jährige Mugabe im Staatsfernsehen eine Ansprache an die Nation gehalten. Er wirkte nicht ganz bei sich, stammelte und nuschelte sich durch seine Rede und brachte sein Manuskript durcheinander. Wer aber einen Rücktritt des Dauerpräsidenten erwartet hatte, wurde enttäuscht. Mugabe machte deutlich, dass er noch immer Präsident und Oberbefehlshaber der Armee sei.

Die momentane Kritik sei nachvollziehbar, erklärte er. "Aber wir müssen lernen, einander zu vergeben. Und gemeinsam Gegensätze kameradschaftlich und im Geiste Simbabwes zu überwinden."

In der Hoffnung, Mugabe werde abtreten, hatten die Menschen in vielen Bars in der Hauptstadt Harare gebannt auf den Bildschirm gestarrt. Als deutlich wurde, dass er nicht daran denkt, leerten sich die Bars schlagartig. Viele Simbabwer sind heute noch niedergeschlagen von der Entwicklung.

Kriegsveteranen: Ende der Ära Mugabe nur vertagt

Der politische Showdown in Simbabwe geht also weiter. Die einflussreichen Kriegsveteranen - ehemalige Verbündete des Präsidenten - haben heute eine Feststellungsklage eingereicht. Das Gericht soll urteilen, dass Mugabe es versäumt habe, gegen kriminelle Elemente in seinem Umfeld vorzugehen. So hätte er die Stabilität des Landes aufs Spiel gesetzt. Entsprechend sei das Eingreifen der Armee verfassungsgemäß gewesen.

Chris Mutswanga, Chef der Kriegsveteranen, machte deutlich, dass das Ende der Ära Mugabe nur vertagt sei. Mugabe spiele etwas länger auf Zeit, als nötig wäre, sagte Mutswanga. "Aber wir werden sicherstellen, dass er jetzt geht. Wir wollen ihn jetzt von hinten sehen. Mugabe, Deine Herrschaft ist vorbei." Der Kaiser habe keine Kleider mehr.

Politischer Showdown in Simbabwe geht weiter

Jan-Philippe Schlüter, ARD Johannesburg

