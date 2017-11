Die Regierungspartei Simbabwes hat den langjährigen Machthaber Mugabe als Parteivorsitzenden abgesetzt. Mit ihm wurde auch seine Frau Grace aus der Partei ausgeschlossen. Sein Nachfolger soll der ehemalige Vizepräsident Mnangagwa werden.

Nach fast 40 Jahren unter der Herrschaft von Robert Mugabe in Simbabwe hat die Regierungspartei ZANU-PF einen Machtwechsel eingeleitet: Sie setzte Mugabe als Parteichef ab und schloss ihn, sowie seine Frau Grace, aus der Partei aus. Sein bisheriger Stellvertreter Emmerson Mnangagwa wurde zum Interimschef gemacht. Als die historische Entscheidung fiel, brach das Zentralkomitee der ZANU-PF in Jubelgesänge aus.

Mit Mugabes Entmachtung als Parteichef kam das Führungsgremium der Partei der Forderung der meisten Regionalverbände nach, die eine Ablösung des langjährigen Parteiführers gefordert hatten. Auch der Jugendverband der Partei hatte sich am Wochenende gegen Mugabe gestellt.

Partei stellt Ultimatum

Zudem stellte die Partei Mugabe ein Ultimatum: Er müsse bis Montag 12.00 Uhr Ortszeit vom Präsidentenamt zurücktreten. Andernfalls werde man ein Amtsenthebungsverfahren einleiten, erklärten Parteivertreter. Darüber müsste das Parlament entscheiden, das am Dienstag wieder zusammentritt. ZANU-PF hat dort eine solide Mehrheit.

Mnangagwa wurde zum neuen Parteichef bestimmt.

Der 93-Jährige war am Mittwoch vom Militär faktisch entmachtet und unter Hausarrest gestellt worden. Der Anlass des Putsches war, dass Mugabe den bisherigen Vizepräsidenten Mnangagwa entlassen hatte, um seine Frau Grace als Nachfolgerin im Präsidentenpalast zu positionieren. Dagegen hatte das Militär interveniert.

Mnangagwa als Nachfolger

Das Vorgehen der Armee fand viel Zustimmung bei den Simbabwern. Am Samstag demonstrierten Zehntausende Menschen in ausgelassener Stimmung in mehreren Städten, um Mugabe zum Rücktritt zu drängen. Der 93-Jährige befindet sich isoliert unter Hausarrest in seiner vornehmen Residenz Blue Roof in Harare. Die meisten seiner Verbündeten haben sich von ihm abgewendet, andere wurden festgenommen.

Neuer Parteiführer und damit aussichtsreichster Kandidat auf das Präsidentenamt ist Mnangagwa. Er genießt starken Rückhalt im Militär und bei der einflussreichen Veteranenvereinigung.

