Putsch in Simbabwe Der Tag des Protests

In Simbabwe fordern landesweit Zehntausende den Rücktritt Mugabes. Doch der klammert sich weiter an sein Amt. Allerdings verliert der 93-Jährige immer mehr Rückhalt: Laut Insidern will ihn seine Partei morgen als Vorsitzenden absetzen.

Von Jan-Philippe Schlüter, ARD-Studio Johannesburg

Eine Gruppe Jugendlicher reißt ein grünes Straßenschild der Mugabe-Avenue herunter und trampelt darauf herum. Sie seien hier, um ihr Land zurückzuverlangen. Von Robert Mugabe. "Wir wollen unser Land zurück und wir wollen, dass die Stimme der Jugend gehört wird. Man sieht ja, wie viele junge Menschen hier versammelt sind. Wir müssen in der Regierung vertreten sein", sagen sie.

Zwei Tage nach dem Putsch zeigte sich Mugabe erstmals wieder öffentlicht, hielt dabei aber keine Rede.

Es sind Szenen, wie sie im unabhängigen Simbabwe in den vergangenen knapp 40 Jahren nicht zu sehen waren. Zehntausende ziehen seit dem Morgen durch die Innenstadt der Hauptstadt Harare. Mittlerweile haben sie sich rund um das State House versammelt, den Dienstsitz des Staatspräsidenten. Sie rufen "Mugabe muss weg" und "Die Unabhängigkeit ist da". Auf Transparenten steht "Freies Simbabwe" und "Neustart" - mit Plakaten preisen die Demonstranten das putschende Militär und den von Mugabe gefeuerten Vize-Präsidenten Emmerson Mnangagwa.

Alle Altersgruppen, alle Schichten, alle Hautfarben,

Auch in anderen größeren Städten des Landes wie Bulawayo oder Mutare sind die Menschen in Massen auf die Straße gegangen. Alle Altersgruppen sind vertreten, alle gesellschaftlichen Schichten, alle Hautfarben. Im Protest gegen Mugabe ist Simbabwe heute vereint.

Bis vor einer Woche hätten die Armee und die Polizei auch nur den Ansatz solcher Proteste gewaltsam im Keim erstickt. Aber heute ist kein einziger Polizeibeamter zu sehen. Und die Soldaten, die den Demonstrationszug begleiten, werden gefeiert wie Befreier. Menschen jubeln ihnen zu, umarmen sie und machen Selfies mit ihnen.

Die Stimmung ist ausgelassen. Aus Autos dröhnt laute Musik, die Menschen tanzen und schwenken Tausende bunte Simbabwe-Fahnen. Aber bei aller Fröhlichkeit sind sie sehr deutlich in ihren Forderungen: Die Wirtschaft müsse sich verändern. Viele wollen den US-Dollar als Währung zurück. Die Simbabwe-Schuldscheine sollen weg.

"Wir können momentan nicht einmal das Land verlassen, weil niemand unser Geld anerkennt", sagen sie - und: "Wir haben die Nase voll von Mugabe. Seinetwegen ist das Land am Boden. Schau nur auf seine Frau, die Reichtümer anhäuft. Das ist schlimm. Egal was passiert - Hauptsache wir haben einen Wechsel."

Partei will Mugabe offenbar absetzen

Wie es jetzt weiter geht, ist tatsächlich noch völlig unklar. Der Stand der Verhandlungen zwischen Mugabe und dem Militär wird geheim gehalten. Die Generäle hatten zuletzt lediglich wissen lassen, sie würden stete Fortschritte machen. Es heißt aber, dass Mugabe sich standhaft weigern würde, zurückzutreten.

Der Druck auf ihn steigt dennoch weiter. Auch aus seiner eigenen Partei ZanuPF, die ihm bisher blind gefolgt ist. Mittlerweile haben alle zehn Provinzverbände seinen Rücktritt gefordert. Das könnte ein entscheidender Punkt sein. Denn die Provinzverbände bilden das Zentralkomitee, das alle wichtigen Entscheidungen der Partei trifft. Insider berichten von einem Treffen am Sonntag, wo Mugabe als Vorsitzender gefeuert werden soll. Es scheint, als habe Mugabe in den entscheidenden Machtstrukturen der ZanuPF keinen Rückhalt mehr.