Bei Massenprotesten in Simbabwe haben Tausende den Rücktritt von Präsident Mugabe gefordert. Die Amtsaufgabe des 93-Jährigen scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein, denn Mugabe findet weder in der Bevölkerung noch in der eigenen Partei oder beim Militär Rückhalt.

Sie wollen den politischen Umschwung in ihrem Land - unter neuer Führung: In Harare, der Hauptstadt des afrikanischen Simbabwe, haben sich seit den Morgenstunden Tausende Menschen versammelt, um für den sofortigen Rücktritt von Präsident Robert Mugabe zu demonstrieren.

Ausgelassene Stimmung

"Independence Yauya" - "die Unabhängigkeit ist da" - rufen die Protestierenden ausgelassen auf den Straßen von Harare. Sie schwenken die grün-gold-rot-schwarze simbabwische Flagge, verlangen auf Transparenten einen Neustart für das Land und fordern: Mugabe muss weg!

Und sie jubeln lautstark dem Militär zu, das den friedlichen Demonstrationszug begleitet. Soldaten werden umarmt und abgeklatscht. Und noch etwas fällt auf, berichtet ARD-Korrespondent Jan-Philippe Schlüter: Simbabwe ist an diesem Tag über alle Hautfarben hinweg vereint. Ein Beobachter sagte, er habe noch nie so viele weiße Simbabwer auf der Straße gesehen wie heute.

Auch in Bulawayo, der zweitgrößten Stadt und ehemaligem industriellen Zentrum Simbabwes, gingen viele Menschen auf die Straße.

Spürbare Veränderung

Es scheint sich etwas zu bewegen in Simbabwe: In der Vergangenheit waren solche Demonstrationen nicht möglich. Die Polizei und das Militär hätten die Teilnehmer brutal zusammengeknüppelt und vertrieben. Doch diesmal hatte nicht nur die Opposition des Landes zu den Protesten aufgerufen, auch Mitglieder der bisherigen Regierungspartei hatten an die Bevölkerung appelliert, auf die Straße zu gehen. Zudem unterstützte das Militär die Proteste.

Bereits in den vergangenen Tagen war deutlich geworden, wie wenig Rückhalt Mugabe als Staatschef noch genießt - sowohl in der Bevölkerung, als auch in den eigenen Reihen. Am Freitag sprachen alle zehn Landesverbände der Regierungspartei Zanu-PF dem Präsidenten das Misstrauen aus und forderten ebenfalls den Rücktritt des 93-Jährigen. Wie es aus den Reihen der Partei hieß, wurde das Zentralkomitee einberufen, um einen neuen Parteichef und Spitzenkandidaten für die Wahl im kommenden Jahr zu bestimmen.

Militär verhandelt mit Mugabe über Zukunft

Seitdem das Militär in dieser Woche die Kontrolle über das Land übernommen hat, steht Mugabe unter Hausarrest, auch wenn er sich nun bei der Abschlussfeier einer Universität erstmals wieder öffentlich zeigte. Bislang weigert sich Mugabe, die Macht von sich aus abzugeben.

Die Armee vermied in ihrer Darstellung der Ereignisse ganz bewusst den Eindruck, den Präsidenten durch einen gewaltsamen Putsch absetzen zu wollen. Das Militär bezeichnet ihn weiter als Präsidenten und Oberbefehlshaber. Zugleich führt es mit ihm Verhandlungen zu seiner Entmachtung und verkündete Fortschritte bei der "Operation gegen Kriminelle im Umfeld des Präsidenten".

Zwei Tage nach dem Putsch zeigte sich Mugabe erstmals wieder öffentlicht, hielt dabei aber keine Rede.

Mnangagwa als Übergangspräsident im Gespräch

Mugabe regiert das Land seit 1980. Er ist wegen Wahlfälschung und seines autoritären Führungsstils umstritten. Mugabe wird für Übergriffe auf Journalisten, weiße Farmer und Oppositionelle verantwortlich gemacht.

Hintergrund für das aktuelle Eingreifen des Militärs ist ein Machtkampf um seine Nachfolge. Auslöser der Militärintervention war die Entlassung von Vizepräsident Emmerson Mnangagwa in der vergangenen Woche. Offenbar wollte Mugabe seine Ehefrau Grace zur Vizepräsidentin ernennen, die eine jüngere Fraktion in der Partei um sich scharte. Viele Beobachter glauben, dass das Militär Mnangagwa als Übergangspräsidenten installieren will.

Mit Informationen von Jan-Philippe Schlüter, ARD-Studio Johannesburg

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 18. November 2017 um 10:00 Uhr.