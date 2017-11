Putsch in Simbabwe Der Tag der Gerüchte

Angespannte Ruhe nach dem Militärputsch in Simbabwe: So erleichtert viele Menschen sind, dass die Ära Mugabe vorbei ist, so gespannt sind sie doch, wie es mit ihrem Land weitergeht. Aber das ist momentan völlig unklar.

Von Jan-Philippe Schlüter, ARD-Studio Südafrika

Simbabwe ist im Schwebezustand. Der alte Präsident Robert Mugabe ist zwar nicht offiziell abgesetzt, steht aber unter Hausarrest und ist handlungsunfähig. Die Militärmachthaber haben eine baldige Rückkehr zur Normalität versprochen - sich aber seit der Verkündung der Machtübernahme nicht mehr an das Volk gewandt.

Auf den Straßen der Hauptstadt Harare läuft der Alltag praktisch normal ab - wenn auch alles etwas ruhiger ist als sonst. Viele Simbabwer können nach 37 Jahren unter Mugabe immer noch nicht ganz glauben, was hier gerade passiert: "Jeder Wechsel hat was Gutes. Endlich ist mal was passiert. Momentan sieht alles friedlich aus. Jetzt müssen wir abwarten, ob die Armee das Land übernimmt, oder was sie vorhat", erzählt einer. Und ein anderer meint: "Mugabe bekommt, was er verdient für das, was er uns 37 Jahre angetan hat. Ich hoffe aber auch, dass am Ende die Demokratie der große Gewinner ist."

Mugabe ist Afrikas ältester Staatschef und regiert Simbabwe seit 37 Jahren mit harter Hand.

Militär drängt offenbar auf Rücktritt Mugabes

Im Hintergrund wird verhandelt. Das Militär versucht wohl, den 93-jährigen Mugabe zum Rücktritt zu überreden. Eine Gruppe von Sondergesandten der südafrikanischen Staatengemeinschaft SADC ist in Harare, um mit beiden Seiten in Dialog zu treten. Es wird erwartet, dass sie am Nachmittag bei einem Treffen in Botswana ihre Staatschefs über die Gespräche informieren.

Darüber hinaus gibt es vor allem Gerüchte und Spekulationen. Je nachdem, mit wem man spricht, lehnt Mugabe einen Rücktritt kategorisch ab - oder hat eine entsprechende Vereinbarung schon unterschrieben. Die First Lady Grace Mugabe ist angeblich im Exil in Namibia - oder noch bei ihrem Mann in Harare. Der geschasste Vize-Präsident Emmerson Mnangagwa wieder in Simbabwe - oder doch noch im Ausland.

Simbabwe: Militär entmachtet Präsident Mugabe

tagesschau 20:00 Uhr, 15.11.2017, Thomas Denzel, ARD Johannesburg







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-347149~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Viele Spekulationen

Es wird vermutet, dass die Armee demnächst eine Übergangsverwaltung oder -regierung einsetzen wird. Wann das passiert, wer beteiligt ist, wie lange der Übergang dauern soll, wann gewählt werden könnte - auch das nur Spekulationen.

Das Militär beharrt darauf, dass die Aktion derzeit kein Putsch sei. Sondern lediglich ein verfassungsgemäßes Vorgehen gegen Kriminelle im Staatsapparat. So will es sein Vorgehen legitimieren - auch gegenüber den anderen Ländern in der Region. Damit ist die Armee allerdings nur bedingt erfolgreich.

Scharfe Kritik von der Afrikanischen Union

Guineas Präsident Alpha Condé, der derzeit Vorsitzender der Afrikanischen Union ist, hat die Machtübernahme durch das Militär scharf verurteilt: "Die Afrikanische Union ist gegen jegliche Machtergreifung mit Gewalt. Wir haben die Soldaten aufgefordert, in die Kasernen zurückzukehren und die Verfassung zu respektieren", sagte Condé der Deutschen Welle. Allerdings: Eingreifen werde die Afrikanische Union nicht. Man will erst mal abwarten, was passiert und beraten.

Simbabwe im Schwebezustand: Wie weiter nach dem Putsch?

Jan-Philippe Schlüter, ARD Joahnnesburg

16.11.2017 12:04 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 15. November 2017 um 20:00 Uhr.