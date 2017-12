In Deutschland dauert es noch Stunden - auf einigen abgelegenen Pazifik-Inseln hat das neue Jahr aber schon begonnen, auch in Neuseeland und Australien knallten inzwischen Feuerwerk und Sektkorken. In Deutschland gibt es vielerorts erhöhte Sicherheitsvorkehrungen.

Den Start ins Jahr 2018 und in die weltweite Feierwelle gab es um 11 Uhr MEZ in Samoa und einigen Inseln. Eine Viertelstunde später folgten die neuseeländischen Chatham-Inseln. Inzwischen hat auch in Neuseeland und Australien das neue Jahr begonnen.

Im Hafen der australischen Metropole Sydney sich schon Stunden vor Mitternacht Zehntausende Schaulustige - insgesamt wurden 1,6 Millionen Menschen erwartet. Schon lange vor den eigentlichen Feiern erleuchtete ein "Familien-Feuerwerk" den Himmel über der Stadt.

Neuseeland und Australien begrüßen das neue Jahr

tagesschau 14:20 Uhr, 31.12.2017







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-361361~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Als letztes beginnt das neue Jahr wiederum in der Pazifik-Region: am Neujahrsmorgen um 11.00 Uhr deutscher Zeit auf Hawaii und dann um 12.00 Uhr unter anderem in Amerikanisch-Samoa. Noch etwas später sind die unbewohnten, unter US-Kontrolle stehenden Howlandinsel und Bakerinsel an der Reihe.

In Sydney werden 1,6 Millionen Schaulustige erwartet.

Verstärkte Sicherheitsvorkehrungen in Deutschland

In Deutschland ist wieder in Berlin am Brandenburger Tor die größte Silvesterparty geplant.

Wegen erhöhter Terrorgefahr und nach den Übergriffen in der Kölner Silvesternacht vor zwei Jahren wurden die Sicherheitsvorkehrungen vielerorts verstärkt. In Köln selbst wird die Sicherheitszone um den Dom erweitert. In dem abgesperrten Bereich ist Feuerwerk verboten. Vor allem auf dem Bahnhofsvorplatz will die Polizei außerdem verhindern, dass sich größere Gruppen bilden. Mehr Videokameras und bessere Beleuchtung sollen die Sicherheit erhöhen.

Beim Jahreswechsel 2015/16 waren im und am Kölner Hauptbahnhof viele Frauen sexuell bedrängt und beraubt worden. Schon vergangenes Jahr setzte die Polizei deswegen viel mehr Beamte ein. Zwar verhinderte sie neue Übergriffe, dafür gab es aber Rassismus-Vorwürfe, weil sie Hunderte Männer allein wegen deren nordafrikanischen oder arabischen Aussehens überprüft hatte.

Im Vorfeld der diesjährigen Feiern betonte die Polizei, sie werde nur nach auffälligem Verhalten kontrollieren.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 31. Dezember 2017 um 14:20 Uhr.