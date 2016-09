Die Siedler der Westbank

1993: Das Oslo-Abkommen

Nach Jahren der Gewalt wurde Yitzhak Rabin 1992 zum zweiten Mal zum Ministerpräsidenten gewählt. Er versprach den Siedlungsbau zu stoppen und Frieden mit den Palästinensern zu schließen.

Bereits im September 1993 wurde in Washington in Anwesenheit von Rabin, Bill Clinton und Jassir Arafat das Osloer Friedensabkommen geschlossen, das den Palästinensern ein gewisses Maß an Selbstverwaltung gewährte - bis zu einer geplanten endgültigen Zwei-Staaten-Lösung.

Doch jüdische Extremisten - unter ihnen viele Siedler - torpedierten den Friedensprozess. Am 25. Februar 1994 erschoss der Siedler Baruch Goldstein in der Höhle des Patriarchen in Hebron auf dem Höhepunkt des Ramadan 29 betende Muslime. Keine neun Monate später, am 4. November 1995, wurde Rabin selbst von einem jüdischen Extremisten ermordet.