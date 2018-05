Serge Dassault ist tot Abschied des Strippenziehers

Im Alter von 93 Jahren ist der französische Großindustrielle Serge Dassault gestorben. Der Unternehmer war nicht nur Chef der Dassault Groupe, sondern wirkte auch viele Jahre im Senat.

Von Barbara Kostolnik, ARD-Studio Paris

Serge Dassault war so etwas wie eine graue Eminenz, untrennbar mit allem verbunden, was in der französischen Republik Rang und Namen hatte. Weit vor den Zeiten des World Wide Web hatte er ein weltweites Netzwerk gesponnen wobei er geschickt die wichtigsten Fäden miteinander verknüpfte.

Da gab es zum einen den Politiker Serge Dassault, Bürgermeister in einer Gemeinde vor Paris und Abgeordneter im Regionalparlament des Großraums der Hauptstadt. Bis ins vergangene Jahr war Dassault politisch aktiv, zuletzt als Senator bei den konservativen Republikanern. Seine Grundhaltung: stramm rechts: "Wenn wir letztlich lauter Homosexuelle im Land haben, dann sterben wir aus, das ist dämlich“ sagte er etwa anlässlich der Einführung der "Ehe für Alle".

Politiker, Waffenschmied, Pressezar

Dann war da der Rüstungsunternehmer: Dassault baut die Mirage-Flugzeuge und die Rafale, das französische Militärflugzeug schlechthin, das 1986 zum ersten Mal in die Luft ging, und das Serge Dassault bereits damals hymnisch anpries: "Das ist das fortschrittlichste Flugzeug, das es derzeit auf dem weltweiten Markt gibt, aufgrund seiner Struktur, seiner Materialien, seines Gewichts, seines Antriebs und es wird komplett elektronisch gesteuert."

Was Luft- und Raumfahrt betraf, betraf in Frankreich auch Dassault. Sein Imperium hatte Serge von seinem berühmten Vater, Firmengründer Marcel geerbt, nach dem in Frankreich Straßen benannt sind. Und dennoch trat Serge Dassault erst relativ spät die Nachfolge seines Vaters an: da war er schon über sechzig Jahre alt.

Und dann gab es da noch den Pressemogul Dassault, der an etwa 70 französischen Zeitungen und Fernsehsendern beteiligt war, darunter auch am konservativen Le Figaro, dem Leib- und Magenblatt von Ex-Präsident Nicolas Sarkozy.

Das Alter rettete ihn vor dem Gefängnis

Im vergangenen Jahr war er im Wirtschaftsmagazin Forbes als drittreichster Franzose gelistet, mit einem Vermögen von geschätzten 22 Milliarden Euro.

Zuletzt hatte Serge Dassault Ärger mit der französischen Justiz, ein Ermittlungsverfahren wegen Steuerhinterziehung wurde eingeleitet - Dassault selbst beteuerte vehement seine Unschuld: "Alles, was über mich gesagt wird, gegen mich verwendet wird, ist komplett falsch und soll meinen guten Ruf ruinieren", meinte er.

Vergangenes Jahr wurde der 92-Jährige dann schuldig gesprochen und verurteilt: zu einer Strafzahlung von zwei Millionen Euro und dazu, fünf Jahre kein öffentliches Amt mehr ausüben zu dürfen. Als Senator war er da bereits zurückgetreten.

Nur seinem hohen Alter hatte er es dem Gericht zufolge zu verdanken, dass er nicht ins Gefängnis musste. Nun ist Serge Dassault im Alter von 93 Jahren in seinem Pariser Büro an den Champs-Elysees, am Rond-Point-Marcel Dassault, der nach seinem Vater benannt ist, gestorben.

Serge Dassault - der Mann, der die Puppen tanzen ließ

Barbara Kostolnik, ARD Paris

