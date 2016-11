Es ist der wohl größte Protest in Südkorea seit der Einführung der Demokratie: In der Hauptstadt Seoul gingen Hunderttausende Menschen gegen Präsidentin Park auf die Straße. Sie werfen ihr Korruption vor. Eine Entschuldigung brachte Park bisher keine Entlastung.

In Südkorea sind Hunderttausende Demonstranten gegen die Regierung auf die Straße gegangen. Der Protestmarsch durch die Hauptstadt Seoul war einer der größten seit der Einführung der Demokratie.

Der Demonstrationszug bestand aus einer gut einem Kilometer langen Menschenmenge, die vom Rathaus der Hauptstadt bis zu den Toren eines Palastes reichte. Die Polizei teilte mit, sie schätze die Zahl der Teilnehmer auf 220.000, die Organisatoren sprachen von 850.000 Teilnehmern. Wie schon bei den Straßenprotesten an den beiden Samstagen zuvor hielten die Teilnehmer Plakate mit dem Aufruf: "Park Geun Hye, tritt zurück!" hoch. Nach Berichten des Rundfunksenders KBS waren auch Proteste gegen Park in mehr als 30 Städten in etwa zehn anderen Ländern geplant, darunter waren die USA und Deutschland.

Protest gegen Präsidentin Park in Südkorea

Vertraute soll mitregiert haben

Hintergrund der Proteste sind Vorwürfe gegen die Konservative Park. Ihre Präsidentschaft ist von dem Verdacht erschüttert worden, dass sie ihrer langjährigen Vertrauten Choi Soon Sil erlaubt haben soll, ohne offizielle Funktion hinter den Kulissen mitzuregieren. Trotz zunehmenden Ärgers im Land haben sich Oppositionsparteien bislang nicht ernsthaft für einen Rücktritt oder eine Amtsenthebung Parks eingesetzt.

Um die Kreise zu entschärfen, hatte Park dem Parlament angeboten, ihm die eigentlich ihr zustehende Entscheidung über ihren künftigen Ministerpräsidenten zu überlassen. Wegen der Affäre entließ sie einige ranghohe Mitarbeiter im Präsidialamt. In einer Fernsehrede bat sie um Entschuldigung für die Affäre.

Größte Proteste seit 2008

Die bisher größten Proteste im Land fanden 2008 statt. Damals waren nach Polizeiangaben 80.000 Menschen gegen die Wiederaufnahme von US-Rindfleischimporten trotz andauernder Ängste wegen der damaligen Rinderwahnsinn-Krise auf die Straße gegangen. Organisatoren sprachen damals von 700.000 Teilnehmern.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 12. November 2016 um 12:00 Uhr.