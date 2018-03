Im Fall des von der Polizei erschossenen Schwarzen Stephon Clark gibt es Zweifel an der offiziellen Darstellung. Ein Obduktionsbericht kommt jetzt zum Ergebnis: Der junge Mann wurde mehrfach in den Rücken geschossen.

Ein 22-jähriger Schwarzer, der vor wenigen Tagen von zwei Polizisten im kalifornischen Sacramento erschossen worden ist, wurde laut einem unabhängigen Obduktionsbericht von insgesamt acht Kugeln getroffen, sechs davon drangen in den Rücken ein. Das gab ein Arzt auf einer Pressekonferenz bekannt, der von Clarks Familie mit einer unabhängigen Autopsie beauftragt worden war.

Seit Tagen protestieren Menschen im kalifornischen Sacramento gegen Polizeigewalt.

Der Anwalt der Familie erklärte, der Autopsiebericht widerspreche Polizeiberichten, wonach Clark eine Bedrohung für die beiden Polizisten gewesen sei. Nach eigenen Angaben hielten sie Clarks Smartphone für eine Waffe und schossen deswegen auf ihn. Die Behörden haben den vollständigen Bericht jedoch noch nicht veröffentlicht. Er wird so lange zurückgehalte, bis über den Fortgang des Falles entschieden ist.

Wut und Trauer in Sacramento

Bei der Trauerfeier in einer Kirche in Sacramento hatten gestern Familienangehörige an den jungen Vater von zwei kleinen Kindern erinnert. Der schwarze Bürgerrechtler Al Sharpton sagte in einer Ansprache, dass Clarks Name nicht vergessen werde, "bis wir Gerechtigkeit bekommen". Überall in den USA seien junge schwarze Männer Polizeigewalt ausgesetzt. Diesem Wahnsinn müsse ein Ende gesetzt werden.

Clark war am 18. März von zwei Polizisten mit 20 Kugeln in dem Garten seiner Großmutter erschossen worden. Laut Polizeiangaben soll er zuvor mehrere Autoscheiben eingeschlagen haben. In der kalifornischen Landeshauptstadt war es in den vergangenen Tagen immer wieder zu Protesten gekommen.

