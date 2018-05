Top Ten der Neuentdeckungen Sie sind die Schrägsten

Stand: 23.05.2018 17:53 Uhr

18.000 Bewerber waren dabei, aber nur zehn können die schrägsten Tiere oder Pflanzen werden. Das Institut für Artenforschung der State University of New York hat die Newcomer gekürt.

Von Maiken Nielsen, tagesschau.de

Er tritt nie ohne seine Koralle auf: Einzeller "Ancoracysta twista". Auf der Suche nach den bizarrsten Entdeckungen in Tier- und Pflanzenwelt fanden US-Forscher das Kleinstlebewesen in einem kalifornischen Aquarium. Wo und wie er in der Freiheit lebt, weiß niemand - für diese Rätselhaftigkeit gebührt dem Miniwesen nach Einschätzung der Forscher Platz zehn.

"Sciaphila sugimotoi" hält sich mit Pilzen fit. Die knapp zehn Zentimeter große Pflanze ist ein Newcomer aus Japan, der im September und Oktober blüht. Platz neun ist nicht nur schön, sondern auch selten - nur rund 50 Exemplare sind bekannt.

So manch einem hohen Tier ist der Ruhm nur posthum vergönnt. Das Beuteltier "Wakaleo schouteni" musste 23 Millionen Jahre auf seine Entdeckung warten. Was der australische Kandidat für Hobbys hatte, ist nicht überliefert, wohl aber, dass er kein Anhänger des Vegetarismus war. Auf der Rangliste der schrägsten Tiere belegt das Fossil Platz acht.

"Pongo tapanuliensis" ist eine neue Orang-Utan-Art - und schon vom Aussterben bedroht. Die Forscher entdeckten ihn auf Sumatra in Indonesien. Die Weibchen werden rund 1,20 Meter groß, Männchen sind mit 1,50 Meter etwas größer. Platz sieben belegen die Menschenartigen auch aufgrund ihrer Gestalt.

Wer groß ist, fällt auf. Das ist auch das Motto von "Dinizia jueirana-facao", der mit seinen vierzig Metern die Konkurrenten deutlich überragte. Der in Brasilien gefundene Baum ist nicht auf Diät: In Einzelfällen bringt er 56.000 Kilo auf die Waage, seine Frucht wird gar einen halben Meter lang. Dafür Platz sechs.

Natürlich zählen auch die inneren Werte. Die rund 2000 Quadratmeter große weiße Matte bei der kanarischen Insel El Hierro hat davon eine ganze Menge. Bei genauerer Betrachtung war bei dieser haarigen und kleinteiligen Struktur das Bakterium "Thiolava veneris" am Werk. Nach dem Ausbruch eines Unterwasservulkans fand es perfekte Bedingungen für seinen Lifestyle und formte sogenanntes "Venushaar". Das Bakterium belegt Platz fünf.

Platz vier hat Tiefe. 8000 Meter, um genau zu sein. Der Tiefseefisch "Pseudoliparis swirei" wird elf Zentimeter lang und wurde im Marianengraben gesichtet.

Kandidat "Xuedytes bellus" scheute bislang das Licht der Öffentlichkeit, nun fanden die Fotografen ihn doch. Der neun Millimeter lange Käfer, der sich vorzugsweise in der Tiefe chinesischer Höhlen aufhält, kann mit einem deutlich verlängerten Kopf punkten. Der ungewöhnliche Körperbau sicherte ihm Platz drei.

"Nymphister kronaueri" hat Selfie-Potential - gäbe es für den 1,5 Millimeter langen Käfer nur die entsprechende alltagstaugliche Kameraoptik. Experten schätzen an ihm sein bauchähnliches Aussehen und seine Freundschaft mit nomadischen Wanderameisen. Da er sich bei seinen Terminen stets am Bauch einer solchen Wanderameise fortbewegt, indem er seine Minizähne in sie haut, war ihm ein Platz auf der Liste der bizarrsten Tiere sicher. Die Forscher fanden: Platz zwei.

Wenn Esmeralda das gewusst hätte: Quasimodo, der liebeskranke Glöckner von Notre Dame, führt als Namensgeber für die schrägste Tierart die Bestenliste an! Die US-Forscher setzten Krebs "Epimeria quasimodo" auf Platz eins, weil es einen so markanten Buckel trägt. Das Gewinnertier ist etwa 50 Millimeter lang und weit verbreitet. Forscher dachten lange, dass es längst bekannt sei, doch nun wiesen zwei belgische Wissenschaftler nach, dass es sich tatsächlich um eine neue Krebsart handelt.