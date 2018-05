Der Brexit ist einer der zentralen Streitpunkte zwischen Londoner Zentralregierung und EU-freundlichen Schotten. Jetzt hat eine Abstimmung des Regionalparlaments die Spannungen verschärft.

Von Jens-Peter Marquardt, ARD-Studio London

Das schottische Parlament in Edinburgh hat mit 93 gegen 30 Stimmen gegen das Brexit-Gesetz der Zentralregierung in London gestimmt. In Schottland regieren die schottischen Nationalisten - die Konservativen, die in London die Regierung stellen, sind in Edinburgh in der Opposition.

Die Schotten sind mehrheitlich pro EU. Beim Referendum 2016 hatten zwei Drittel der schottischen Wähler für den Verbleib Großbritanniens in der Europäischen Union gestimmt.

In der Debatte um das Gesetz kritisierten die Sprecher der schottischen Nationalisten, dass Gesetzgebungsbefugnisse - zum Beispiel der Landwirtschaft und der Fischerei, die jetzt in Brüssel liegen - nach dem Austritt aus der EU auf London und nicht das Regionalparlament in Edinburgh übertragen werden sollen.

Kein Vetorecht

Durch die heutige Abstimmung verschärft sich der Konflikt zwischen der schottischen Ministerpräsidentin Nicola Sturgeon und der britischen Premierministerin Theresa May. May sitzt allerdings am längeren Hebel: Das schottische Parlament hat kein Vetorecht in Brexit-Fragen.

Die entscheidenden Schlachten werden deshalb im Parlament in London geschlagen - allerdings lassen auch dort, im Oberhaus wie im Unterhaus, die Brexit-Gegner in diesen Tagen ihre Muskeln spielen. Vor allem die Form des Brexits - "weich" oder "hart" - ist noch längst nicht entschieden.

Schottisches Parlament lehnt Brexit-Gesetz ab

Jens-Peter Marquardt, ARD London

15.05.2018 20:15 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.