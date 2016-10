Die Schotten wollen keinen Brexit und erwägen eine Abspaltung von Großbritannien. Dies wird ein Thema beim nun beginnenden Parteitag der schottischen Regierungspartei sein. Der SNP-Politiker Gethins wurde deutlich: "Der Brexit ist für die Hunde."

Von Thomas Spickhofen, ARD-Studio London

Am 25. Juni, 48 Stunden nach dem Brexit-Votum der Briten, war Nicola Sturgeon noch voller Kampfesmut. Niemand könne jetzt Schottland diktieren, was gut für das Land sei, sagte die schottische Ministerpräsidentin - und sie warne jeden zukünftigen Premierminister davor, sich in eine solche Position zu manövrieren. Seither sind vier Monate ins Land gegangen, und immer klarer zeichnet sich ab: Die Musik für den Brexit spielt an vielen Orten - aber nicht in Edinburgh.

Angst vor der "Brexit-Walze"

Schottlands Regierungschefin Sturgeon gab sich kämpferisch.

Am Sitz der schottischen Regionalregierung fürchtet man jetzt, dass die besonderen schottischen Interessen unter die Brexit-Walzen von London geraten. "Wir nehmen Theresa May beim Wort, dass unsere Regierung und unser Parlament einbezogen werden", mahnte Stephen Gethins, europapolitischer Sprecher der regierenden Schottischen National Partei SNP im Parlament in Edinburgh. Westminster dürfe nicht von ohnehin umstrittenen Rechten Gebrauch machen, um dem schottischen Parlament irgendetwas überzustülpen.

Schottland wird Gesetz nicht blockieren können

Noch größer sind die Sorgen geworden, seit sich in der britischen Regierung eine Neigung zum so genannten harten Brexit abzeichnet. Gethins forderte die Regierung in London auf, mehr Einzelheiten herauszurücken und den Willen des schottischen Volkes und die Verantwortung des schottischen Parlamentes zu respektieren. Ob aber überhaupt und wenn ja, in welchem Umfang die Parlamente zustimmen müssen, darüber tobt in diesen Tagen ein heftiger Streit.

Theresa May will dem Unterhaus in London ein Gesetz vorlegen, mit dem die Beitrittsregelungen aus den siebziger Jahren außer Kraft gesetzt werden. "Das zum Beispiel wird das schottische Parlament nicht blockieren können", sagte der Verfassungsrechtler Alan Page von der Universität im schottischen Dundee. Das Gesetz brauche nur eine Mehrheit der Abgeordneten in London.

Deutliche Worte von Gethins

"Wir gehen durch eine der größten konstitutionellen Krisen mit großen Auswirkungen auf die Rechte des schottischen Parlament - und natürlich sollte das schottische Parlament da etwas zu sagen haben", wies Gethins von der SNP auf die neue und einzigartige Dimension des Brexit hin. Seine Position wird beim Parteitag der SNP in Glasgow eine Mehrheit finden.

Ob er, die Partei und Regierungschefin Sturgeon sich damit aber auch durchsetzen können, ist völlig offen.

Im schottischen Parlament fand Gethins für die gesamte Lage nur noch eine kurze Formel: "Wir wissen vielleicht nicht, ob es ein weicher oder ein harter Brexit ist, aber wir wissen, dass dieser Brexit für die Hunde ist."

