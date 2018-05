Er gehörte zu den Fürsprechern der #MeeToo-Bewegung. Jetzt hat der New Yorker Generalstaatsanwalt Schneiderman seinen Rücktritt eingereicht - Frauen werfen ihm brutale Übergriffe vor.

Von Kai Clement, ARD-Studio New York

Nur rund drei Stunden nach Bekanntwerden von Gewaltvorwürfen hat New Yorks Generalstaatsanwalt Eric Schneiderman abrupt seinen sofortigen Rücktritt erklärt. Es handele sich um schwere Anschuldigungen, die er zwar bestreite, die ihm aber unmöglich machten, weiter als Generalstaatsanwalt in New York zu arbeiten, heißt es in der knappen Erklärung.

Vier Frauen werfen Schneiderman gewalttätige Übergriffe vor. Das berichtet das Magazin "New Yorker" in seiner aktuellen Ausgabe und nennt zwei der Frauen auch namentlich. Alle vier hätten einmal eine Beziehung mit dem Juristen geführt. Dabei habe er sie angegriffen, sie geschlagen und gewürgt, oft nach Alkoholkonsum. Es habe sogar Todesdrohungen für den Fall einer Trennung gegeben. Der Generalstaatsanwalt hatte zuvor in einer ersten Erklärung versichert, er habe in der "Privatheit intimer Beziehungen" Rollenspiele betrieben - aber immer nur einvernehmlich. Alles andere stelle eine Linie da, die er nicht überschreiten würde. Die Frauen weisen diese Sichtweise zurück.

Weinsteins Produktionsfirma verklagt

Schneiderman hatte sich auch und gerade einen Namen als Anwalt für die Rechte von Frauen gemacht. So verklagte er die Produktionsfirma Harvey Weinsteins, um die mutmaßlichen Opfer sexueller Übergriffe des ehemaligen Hollywood-Moguls besser schützen zu können.

Bislang galt er geradezu als ein juristisch versierter Rachegott, der sich wieder und wieder US-Präsident Donald Trump vorknöpfte. Zusammen mit anderen Staatsanwälten der demokratischen Partei überzog Schneiderman das Weiße Haus mit Klagen: Es ging um schärfere Vorgaben für Autoabgase genauso wie um Einwandererschutz. Und zu Trumps längst geschlossener sogenannter Uni für angehende Manager setzte er per Klage einen Vergleich durch. Die Strafsumme betrug stolze 25 Millionen Dollar, die Trump kurz nach seiner Wahl akzeptierte.

Über dieses Thema berichtete NDR Info am 08. Mai 2018 um 06:15 Uhr.