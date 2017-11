Macron empfängt Hariri Über Paris zurück nach Beirut?

Mit seinem Rücktritt hat der libanesische Regierungschef Hariri eine Krise ausgelöst. Frankreichs Präsident Macron will nun vermitteln. Der Fall hat einen diplomatischen Eklat zwischen Deutschland und Saudi-Arabien ausgelöst.

Von Björn Blaschke, ARD-Studio Kairo

Libanons Staatsoberhaupt, Michel Aoun, erwartet, dass Saad al-Hariri kommende Woche wieder in Beirut landet. Das libanesische Präsidialamt teilte per Twitter mit: "Präsident Aoun hat heute Morgen einen Anruf von Herrn Hariri erhalten, in dem der ihn informierte, dass er in den Libanon zurückkehren wird, um an den Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag teilzunehmen."

Welch passender Anlass: Erst heute Vormittag ist Hariri auf Einladung von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Paris gelandet. Zuvor war er in Saudi-Arabien gewesen, wo er vor zwei Wochen seinen Rücktritt vom Amt des libanesischen Regierungschefs erklärt hatte. Wobei Hariri schwere Vorwürfe erhob - er rechne mit einem Mordanschlag auf sein Leben.

"Aufruhr, Zerstörung und Verwüstung"

Zudem sagte Hariri: "Ich weise mit aller Klarheit darauf hin, dass der Iran überall, wo er sich einmischt, nur Aufruhr, Zerstörung und Verwüstung verbreitet. Als Beweis dafür gilt die Einmischung in die inneren Angelegenheiten arabischer Länder wie Libanon, Syrien, Irak, Bahrein und Jemen."

Dass der Iran sich in die Angelegenheiten des Libanon einmische, wiesen die Führung in Teheran und die mit ihr verbündete libanesische Hisbollah-Miliz zurück. Sie beschuldigten hingegen Saudi-Arabien, im Libanon Einfluss nehmen zu wollen und Hariri in Saudi-Arabien festzuhalten.

So sagte der Generalsekretär der im Libanon alles dominierenden Hisbollah, Hassan Nassallah: "Wir verurteilen die klare saudische Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Libanon. Die Saudis haben überhaupt kein Recht dazu. Vor allem verurteilen wir auch diese beleidigende Umgangsweise mit Regierungschef Hariri."

Außenminister Sigmar Gabriel (rechts) und sein libanesischer Amtskollege Gebran Bassil. Gabriel hatte in Richtung Saudi-Arabien von "Abenteurertum" gesprochen.

Hariri am Mittwoch zurück in Beirut?

Angesichts der gegenseitigen Vorwürfe wäre es im Interesse aller, wenn Hariri am kommenden Mittwoch, am Unabhängigkeitstag, im Libanon wäre. Dann würde die Unabhängigkeit des Landes, die dann formell seit 74 Jahren besteht, nicht nur gefeiert sondern auch demonstriert. Man stelle sich einmal vor, Libanons Premier wäre an dem Tag immer noch in Riad oder Frankreich, das bis 1943 als Mandatsmacht über den Libanon herrschte.

Die Unabhängigkeit seiner Entscheidungen jedenfalls hat Hariri in der vergangenen Nacht noch einmal betont. Vor seinem Abflug nach Paris richtete er eine Nachricht auf Twitter direkt an den deutschen Außenminister:

"Zu sagen, dass ich in Saudi-Arabien festgehalten werde und es mir nicht erlaubt sei, das Land zu verlassen, ist eine Lüge. Ich bin auf dem Weg zum Flughafen, Herr Sigmar Gabriel!"

Damit stellte sich Hariri erneut auf die Seite des saudischen Königshauses: Das hat seinen Botschafter aus Berlin nach Riad zurückgerufen - so die königliche Nachrichtenagentur SPA. Dem deutschen Botschafter in Saudi-Arabien werde eine Protestnote überreicht, in der das Königshaus Einspruch erhebt gegen Äußerungen des amtierenden deutschen Außenministers.

Eklat mit Riad - Bundesregierung verteidigt Vorgehen Im diplomatischen Eklat zwischen Deutschland und Saudi-Arabien hat das Auswärtige Amt sein Vorgehen in der Nahost-Region verteidigt. "Wir haben angesichts der aktuellen Lage große Sorge über die Stabilität in der Region und rufen alle Seiten zum Abbau der Spannungen auf. Dies offen anzusprechen, ist unter engen internationalen Partnern möglich und selbstverständlich", erklärte das Ministerium von Außenminister Sigmar Gabriel in Berlin.



Auf den Abzug des saudi-arabischen Botschafters ging die Erklärung nicht namentlich ein. Das Auswärtige Amt betonte lediglich: "Wir richten unsere Botschaft an alle Akteure der Region."

"Abenteurertum" in Saudi-Arabien

Gabriel hatte am Donnerstag in Richtung Saudi-Arabien gesagt,

"dass gemeinsam aus Europa das Signal kommen muss, dass wir das Abenteurertum, was sich in den letzten Monaten dort breit gemacht hat, nicht mehr bereit sind, einfach sprachlos hinzunehmen".

Nach der humanitären Krise durch den Krieg im Jemen, dem Konflikt mit dem Golfemirat Katar sei nun - mit dem Vorgang um Hariri - die Spitze dessen erreicht, "wie mit dem Libanon umgegangen wird."

Libanon: Hariri am Mittwoch in Beirut erwartet

B. Blaschke, ARD Kairo

18.11.2017 12:09 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 18. November 2017 um 06:00 Uhr.