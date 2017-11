Saudi-Arabien König lässt Prinzen und Ex-Minister festnehmen

Saudi-Arabiens König Salman hat mehrere Funktionsträger des Staates festsetzen lassen - unter ihnen auch Prinz Alwalid, einen der reichsten Menschen des Nahen Ostens. Offenbar geht der Staat gegen die Korruption im Land vor. Kronprinz Salman soll an der Spitze des Kampfes stehen.

Die saudische Führung hat Medienberichten zufolge elf Prinzen und Dutzende frühere Regierungsminister festnehmen lassen. Die Regierung von König Salman hat bislang nur bekanntgegeben, dass Antikorruptionsuntersuchungen aufgenommen worden seien. Dem Staat nahestehende Medien berichteten allerdings, dass elf Prinzen und Dutzende Ex-Minister festgenommen worden seien. Namen nannten sie nicht.

Wie aus einem über staatliche Medien verbreiteten königlichen Dekret hervorgeht, ernannte Salman gestern darüber hinaus einen neuen Wirtschaftsminister und einen neuen Minister der Nationalgarde.

Anti-Korruptionsausschuss mit umfangreichen Befugnissen

Die Festgenommenen sollen in einem Nobelhotel in Riad festgehalten werden. Die Telefonleitung des Hotels war am Morgen abgeschaltet. An der Spitze des Anti-Korruptionskampfes soll Kronprinz Mohammed bin Salman stehen.

Mohammed, der erst im Juni zum Kronprinzen ernannt wurde und bereits Verteidigungsminister ist, übernahm zuletzt auch die Leitung eines neu geschaffenen Anti-Korruptionsausschusses. Dieser erhielt umfangreiche Befugnisse. So kann das Komitee Ermittlungen einleiten, Haftbefehle erlassen sowie Reiseeinschränkungen und das Einfrieren von Vermögenswerten anordnen.

Festgehalten in Nobelhotel in Riad

Unter den Festgenommenen ist auch der Milliardär Prinz Alwalid bin Talal, wie ein Mitarbeiter von dessen Investmentgesellschaft sagte. Alwalid zählt zu den reichsten Menschen des Nahen Ostens. Er hat in Konzerne wie Twitter, Apple, Rupert Murdochs News Corporation, die Citigroup und die Hotelkette Four Seasons investiert. Er gilt außerdem als einer der meinungsstärksten saudischen Royals und hat sich lange für eine Stärkung der Frauenrechte stark gemacht.

Nur Stunden zuvor hatte der libanesische Ministerpräsident Saad Hariri in Saudi-Arabien seinen Rücktritt von seinem Amt bekanntgegeben. Ob und wie die beiden Fälle zusammenhingen, war zunächst unklar.