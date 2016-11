Der Schauspieler, Regisseur und Intendant Heribert Sasse ist überraschend gestorben. Einem breiten Fernseh-Publikum wurde er bekannt als Inspektor im Wiener Tatort an der Seite von Harald Krassnitzer. Sasse wurde 71 Jahre alt.

Sasse stand seit 1968 auf zahlreichen österreichischen und deutschen Bühnen. In Berlin leitete er in den 80-er und 90er-Jahren mehrere Theater. Am Renaissance-Theater war er in Personalunion als Intendant, Regisseur und Schauspieler erfolgreich. Von 1985 bis 1990 war er Generalintendant der Staatlichen Schauspielbühnen Berlins, von 1995 bis Ende 2001 leitete er das Schlosspark-Theater.

Einem breiten Publikum ist Sasse seit 2007 im Wiener Tatort als Inspektor Weiler an der Seite von Harald Krassnitzer bekannt. Im Kino war er unter anderem in dem 2008 gestarteten Film "Falco - Verdammt, wir leben noch!" zu sehen.

