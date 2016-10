Als Verteidigungsminister ging Juan Manuel Santos brutal gegen die FARC-Rebellen vor, als kolumbianischer Präsident verhandelte mit ihnen. Auch nach dem "Nein" zum Friedensvertrag gibt er nicht auf.

Von Anne Herrberg, ARD-Studio Südamerika

Als eine Mehrheit der Kolumbianer am vergangenen Sonntag den Friedensvertrag mit der FARC-Guerilla im Referendum ablehnte, schien es als ob vier Jahre umsonst verhandelt worden wären - das Lebenswerk von Kolumbiens Präsident Juan Manuel Santos am Boden.

"Ich erkenne das Ergebnis an", erklärte Santos. Es war wohl sein schwerster Auftritt. Niemand hatte mit dieser Entscheidung gerechnet. Schließlich hatte die Welt eine Woche zuvor bereits das Ende des 52-jährigen Bürgerkriegs gefeiert.

Zu früh gefeiert und gelobt

Am Tag der Unterzeichnung des Friedensvertrags standen Staatschefs aus ganz Lateinamerika Spalier. Santis trat ganz in Weiß auf, mit einer Friedenstaube am Revers: "Die Region und der ganze Planet feiern: Denn es gibt einen Krieg weniger auf der Welt, und zwar den in Kolumbien." Und UN-Generalsekretär Ban Ki-Moon lobte: "In einer Zeit vieler bewaffneter Konflikte geht vom Frieden in Kolumbien eine machtvolle Botschaft der Hoffnung an die Welt aus." Papst Franziskus gratulierte und kündigte einen Besuch in Kolumbien an. Ein Tag für die Geschichtsbücher.

Hardliner im Kampf gegen die FARC

Dass ausgerechnet Juan Manuel Santos einmal als Friedensstifter auftreten würde, daran hätte vor wenigen Jahren niemand geglaubt - er selbst wohl auch nicht. Denn Santos galt als absoluter Hardliner im Kampf mit der FARC. Als Verteidigungsminister von Präsident Alvaro Uribe ging er von 2006 bis 2009 mit brutaler Härte gegen die Guerillagruppe vor. "Ich bin stolz darauf, dass ich als Verteidigungsminister der FARC in der schlimmsten Situation ihrer Geschichte die schwersten Schläge versetzt habe", erklärt Santos.

Santos ließ die Armee unter anderem ein FARC-Lager im Nachbarland Ecuador angreifen. Dabei wurde FARC-Sprecher Raul Reyes getötet, es kamen aber auch Zivilisten ums Leben. Der Angriff führte zu einer diplomatischen Eiszeit zwischen Kolumbien und Ecuador.

Ein Versprechen, das zum Wahlsieg führte

In Santos' Amtszeit fielen auch die Befreiung der einstigen Präsidentschaftskandidatin Ingrid Betancourt aus der Geiselhaft der FARC. Außerdem gab es einen Skandal um Kopfgelder, die auf getötete FARC-Kämpfer ausgesetzt waren. Dies führte dazu, dass Soldaten reihenweise Unschuldige ermordeten. Santos trat als rechte Hand und als Kronprinz von Präsident Uribe auf und versprach, dessen Politik der harten Hand fortzusetzen: "Ich werde weiterführen, was Präsident Uribe in diesem Land gesät hat: Die demokratische Sicherheit, ja noch mehr, ich werde sie noch stärken." Mit diesem Versprechen gewann Santos 2010 die Wahl um das Präsidentenamt.

Danach vollzog Santos eine Kehrtwende. Er söhnte sich mit den Linksregierungen von Ecuador und Venezuela aus. Und er setzte sich mit der verhassten Guerillagruppe an den Verhandlungstisch, die Verhandlungen hätten ihn 2014 fast seine Wiederwahl gekostet. Und sein einstiger Ziehvater Uribe wurde zum erbitterten Rivalen - und zum härtesten Gegner des Friedensvertrages und zum Wortführer der Kampagne des "Nein" beim Referendum.

Porträt Juan Manuel Santos

A. Herrberg, ARD Buenos Aires

Eine Lösung mit Worten finden

Doch Santos, der immer sagte, es gebe keinen Plan B, entschloss sich nach der Ablehnung des Friedensvertrages über den eigenen Schatten zu springen - und weiter zu kämpfen: "Ich werde nicht aufgeben. Ich werde mich bis zum letzten Tag meiner Amtszeit um diesen Frieden bemühen."

Derzeit verhandelt er mit den Gegnern, unterhält weiter Gespräche mit den FARC, versucht trotz aller Ungewissheit eine Lösung mit Worten, nicht mit Waffen zu finden. Es gibt keinen Weg zum Frieden, der Frieden ist der Weg - diese Worte von Gandhi hatte Santos am Tag des Referendums zitiert. Die Verleihung des Friedensnobelpreises an den Kolumbianischen Präsidenten ist eine Anerkennung dafür, das er diesen Weg gewählt hat - und trotz aller Schwierigkeiten weiter geht.

