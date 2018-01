Die Sanktionsliste der US-Regierung verärgert die Regierung in Moskau - und in Washington debattieren Demokraten und Republikaner, ob die bloße Androhung von Strafmaßnahmen ausreicht.

Von Jan Bösche, ARD-Studio Washington

Auf der Liste stehen mehr als 200 Namen - allein 114 Politiker, die komplette Regierung, die obersten Polizisten und Chefs der großen Staatsunternehmen. Hinzu kommt eine Liste mit 96 Oligarchen. Sie deckt sich mit dem Ranking der reichsten Russen, das vom Magazin "Forbes" erstellt wurde. Dazu gehören auch russische Unternehmer, die sich mit dem Kreml überworfen haben. Nach Regierungsangaben gibt es eine zweite, geheime Liste, auf der noch mehr Unternehmer und Politiker stehen.

US-Präsident Trump ist gegen weitere Sanktionen.

Präsidenten-Beraterin Kellyanne Conway musste sich bei CNN rechtfertigen, wie die Listen zustande gekommen sind. Der Moderator warf ihr mehr oder weniger vor, sie seien zusammenkopiert worden. Conway entgegnete, es sei nicht fair zu behaupten, Außenministerium und Finanzministerium hätten ihren Job nicht gemacht.

Conway und andere im Weißen Haus kämpfen seit der Wahl gegen den Eindruck, Präsident Donald Trump sei blauäugig, wenn es um Russland geht. Er hatte sich in der Vergangenheit lobend über Präsident Wladimir Putin geäußert. Andererseits kritisiert seine Regierung durchaus Russland - zum Beispiel, wenn es um die Ukraine oder Nordkorea geht.

Die jetzt vorgelegte Namensliste war vom Kongress verlangt worden, in einem Sanktionsgesetz, das im vergangenen Juli beschlossen worden war. Abgeordnete und Senatoren reagierten damit auf den Vorwurf, Russland habe sich in die Präsidentenwahl im Jahr 2016 eingemischt.

Außenministerium setzt auf Drohung

Das Gesetz verlangt auch, dass weitere Sanktionen verhängt werden - die Trump-Regierung entschied sich allerdings dagegen. Aus dem Außenministerium hieß es, allein die Drohung mit Sanktionen sei abschreckend genug. Diese Haltung stieß bei Politikern beider Parteien auf Kritik. Angus King ist ein unabhängiger Senator, der sich den Demokraten angeschlossen hat. Er kritisierte: "Es ist sehr beunruhigend. Ich war in 20, 30 Anhörungen über Cyberattacken auf unser Land. Dazu gehört auch, was bei den Wahlen 2016 passierte. Es gibt keine Konsequenzen, keine Ergebnisse. Wenn du uns etwas antust, schlagen wir nicht zurück."

Demokraten fordern mehr als Sanktionen

Das Sanktionsgesetz war damals mit breiter Mehrheit beschlossen worden - von Demokraten und Trumps Republikanern. Die republikanische Senatorin Susan Collins sagte bei CNN: "Es sollte nicht nur eine Strafe geben - Sanktionen. Wir sollten auch jetzt Absicherungen treffen für die Wahlen in diesem Jahr. Wir wissen, dass die Russen mit ihrer Desinformations-Kampagne nicht aufgehört haben, sie wollen Zwietracht säen und Misstrauen in demokratische Institutionen."

Im Herbst stehen in den USA die nächsten Wahlen an. Diesmal werden das Repräsentantenhaus und ein Drittel des Senats neu gewählt. Es geht darum, ob Trumps Republikaner ihre Mehrheiten behalten können. Kritiker sagen, Russland versuche weiterhin, die Debatten in den USA zu beeinflussen - besonders in den sozialen Medien.

