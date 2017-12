Am Wochenende hatte sich der jemenitische Ex-Präsident Saleh von den Huthi-Rebellen losgesagt. Nun stürmten die Aufständischen sein Haus. Laut Medienberichten soll Saleh dabei getötet worden sein. Die Kämpfe um die Hauptstadt Sanaa eskalierten.

Der frühere Präsident des Jemen, Ali Abdullah Saleh, ist offenbar von Huthi-Rebellen getötet worden. Das teilte das von den schiitischen Rebellen kontrollierte Innenministerium mit, wie der TV-Sender Al-Masirah meldete. Saleh sei bei der Erstürmung seines Hauses umgekommen.

Seitenwechsel am Wochenende

Saleh hatte sich am Wochenende von den Huthis losgesagt. In einer Fernsehansprache verkündete er den Schulterschluss mit dem bisherigen Erzfeind Saudi-Arabien. "Wir wollen mit ihnen ein neues Kapitel aufschlagen und positiv zusammenarbeiten", sagte er. "Es muss Schluss sein mit dem, was im Jemen geschieht." Das reichte aus, um in der Region für ein politisches Erdbeben zu sorgen. Denn bisher stand Saleh auf der Seite der schiitischen vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen, die einen erbitterten Krieg gegen die von Saudi-Arabien geführte, sunnitische Militärallianz führen.

Die Opposition demonstrierte seit Januar gegen Saleh, der das arabische Land seit 33 Jahren regierte. Seit dem Beginn der Proteste wurden hunderte Menschen getötet.

Ali Abdullah Saleh soll in seinem Haus getötet worden sein.

Heftige Kämpfe um Sanaa

Derweil werden die Kämpfe in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa nach Angaben von Helfern immer heftiger. In den vergangenen sechs Tagen seien 125 Tote und 238 Verletzte gezählt worden, teilte das Internationale Komitee vom Roten Kreuz mit. Die Krankenhäuser hätten um Leichensäcke gebeten, sagte eine Sprecherin der Organisation.

Eine von Saudi-Arabien geführte Militärallianz kämpft seit fast drei Jahren im Jemen gegen die vom Iran unterstützten Huthis, um den international anerkannten Präsidenten Abd-Rabbu Mansur Hadi wieder ins Amt zu bringen. Trotz der Hilfe auch von den USA und anderen westlichen Staaten hat die Koalition kaum Geländegewinne erzielt. Die Auseinandersetzung gilt als Stellvertreterkrieg zwischen Saudi-Arabien und dem Iran, die beide um die Vorherrschaft in der Region kämpfen.