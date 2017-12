Nur Stunden nachdem er in Kiew vom ukrainischen Geheimdienst verhaftet worden war, ist der georgische Ex-Präsident Saakaschwili offenbar von Unterstützern befreit worden. Sie sollen ihn Agenturberichten zufolge aus einem Bus der Sicherheitskräfte gezerrt haben.

Nach seiner Verhaftung durch den ukrainischen Geheimdienst ist der georgische Ex-Präsident Michail Saakaschwili offenbar von Unterstützern befreit worden. Hunderte Demonstranten blockierten den Kleinbus, der den Politiker in Untersuchungshaft bringen sollte, und befreiten ihn daraus. Das berichten die Nachrichtenagenturen AP und Reuters.

Mitarbeiter des ukrainischen Geheimdienstes SBU hatten Saakaschwili am Morgen in einer dramatischen Aktion festgenommen. Maskierte und bewaffnete Männer in Schutzhelmen stürmten und durchsuchten die Wohnung des Politikers. Saakaschwili floh unterdessen auf das Dach des achtgeschossigen Gebäudes und drohte laut Medienberichten, von dort herunterzuspringen.

Wollte Saakaschwili Präsident Poroschenko stürzen?

Nach Angaben des Geheimdienstes drohen Saakaschwili Ermittlungen zu seiner "Unterstützung von Mitgliedern krimineller Organisationen oder dem Verstecken ihrer kriminellen Aktivitäten". Der ukrainische Generalstaatsanwalt Juri Lutsenko sagte im Fernsehen, Saakaschwili stehe im Verdacht, mit ukrainischen Geschäftsleuten mit Verbindungen zum russischen Geheimdienst, Präsident Petro Poroschenko stürzen zu wollen. Ihm drohen bis zu fünf Jahre Gefängnis.

Abschiebung nach Georgien droht

Saakaschwili ist zur Zeit staatenlos. Von 2004 bis 2013 war er Staatspräsident Georgiens. 2015 hatte ihn Poroschenko als Gouverneur von Odessa eingesetzt. Saakaschwili hatte zunächst versucht, Reformen durchzusetzen, im November 2016 gab er jedoch auf und warf seinem früheren Freund Korruption vor.

Im Juli wurde ihm während eines USA-Aufenthalts die vor zwei Jahren verliehene ukrainische Staatsbürgerschaft entzogen. Kurz darauf kehrte er in einer spektakulären Aktion in die Ukraine zurück: Eine Gruppe seiner Anhänger durchbrach an einem Übergang von Polen eine Kette von Grenzschützern, um ihn ins Land holen.

2015 hatte Saakaschwili bereits die Staatsangehörigkeit seines Heimatlandes verloren, weil er den ukrainischen Pass angenommen hatte. Ihm droht nun auch die Abschiebung nach Tiflis. Georgien hat wegen Ermittlungen zu Korruption und Amtsmissbrauch um eine Auslieferung gebeten.