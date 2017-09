Seit diesem Wochenende streicht die irische Billig-Airline kurzfristig jeden Tag Dutzende Flüge. Ryanair hat die Streichungen zunächst damit begründet, dass man die Pünktlichkeit verbessern wolle. Nun kommen neue Gründe hinzu.

Von Stephanie Pieper, ARD-Studio London

Der britische Passagier wollte eigentlich am vergangenen Freitag früh um 6:45 Uhr von Leeds nach Bratislava fliegen. Als er wenige Stunden vor dem Abflug eine SMS von Ryanair bekam, dachte er zunächst, es sei nur die Erinnerung, einzuchecken. Doch dann bekam er einen Schreck. "Sie schrieben, es täte ihnen sehr leid", erzählt er. "Aber der Flug wäre gestrichen."

So ging es am Samstag und am Sonntag weiter. Ryanair schreibt auf seiner Internet-Seite, "bis zu 50 Flüge pro Tag" würden gecancelt. Allein heute sind es allerdings der offiziellen Liste zufolge 56 Verbindungen - darunter auch die von Frankfurt/Hahn nach Ibiza, Mailand-Malpensa und Porto sowie die von Hamburg nach Manchester.

Die Leidtragenden: mehrere Hunderttausend Passagiere

Bislang hat Ryanair nur die Flugstreichungen bis einschließlich Mittwoch veröffentlicht; die Airline will jedoch sechs Wochen lang Flüge streichen. Mehrere Hunderttausend Passagiere sind demnach die Leidtragenden, und Millionen weitere sind verunsichert. Ryanairs Facebook-Seite und auch Twitter quillt über von Kommentaren wütender Kunden, die nie wieder dort buchen wollen.

Die Einschätzung des Luftfahrt-Experten Julian Bray:

„Dies ist nicht nur ein PR-Desaster, sondern ein enormes Desaster im Betriebsablauf und im Marketing. Jemand muss das jetzt in den Griff kriegen - und endlich die Details zu allen Annullierungen veröffentlichen.“

Piloten: kompliziertes Beschäftigungsverhältnis

Zunächst hatte Ryanair die Flugstreichungen damit begründet, dass man pünktlicher werden wolle - nachdem es in den ersten beiden September-Wochen mehr Verspätungen gab als üblich. Später schob die Airline eine andere Erklärung hinterher: Man habe betriebsintern das Urlaubsjahr umgestellt, und zwar von April bis März auf Januar bis Dezember. Das habe dazu geführt, dass bis Jahresende besonders viele Piloten noch ihren Urlaub nähmen. Für das plötzliche Tohuwabohu in den Dienstplänen könnte auch das umstrittene Beschäftigungsverhältnis der Piloten eine Rolle spielen - das meint etwa der Luftfahrt-Korrespondent der BBC, Dominic Grieves.

"Nur ein Teil der Piloten ist angestellt bei Ryanair", erklärt Grieves. "Andere werden über eine Agentur, einen Vertragspartner angeheuert - und es ist sehr schwierig, dieses Personal zu kontrollieren, wenn man es nicht direkt beschäftigt."

Ein Experte der deutschen Beratungsfirma Airborne mutmaßt, dass Ryanairs Gebaren auch mit der Insolvenz von Air Berlin zusammenhängen könnte.

Noch dazu hat der Billig-Konkurrent Norwegian nach eigenen Angaben allein in diesem Jahr 140 Piloten von Ryanair abgeworben. Ein Experte der deutschen Beratungsfirma Airborne mutmaßt, dass Ryanairs Gebaren auch mit der Insolvenz von Air Berlin zusammenhängen könnte. Die Iren wollten womöglich Maschinen in der Hinterhand haben für den Fall, dass kurzfristig Slots von Air Berlin frei werden.

Verbraucherschützer in Europa weisen auf die Rechte der Betroffenen hin: Die Ryanair-Passagiere müssen entweder das Flugticket erstattet bekommen oder kostenlos umgebucht werden, notfalls auf eine Konkurrenz-Airline. Darüber hinaus haben sie ein Anrecht auf Entschädigung: 250 Euro für die Kurzstrecke, 440 Euro für die Mittelstrecke. Die irische Kommission zur Regulierung des Luftverkehrs will sich mit dem Fall Ryanair befassen. Derweil verliert die Aktie an der Londoner Börse deutlich an Wert.

Cancelled: Ryanair verärgert Passagiere

Stephanie Pieper, ARD London

