Der russische Wirtschaftsminister Uljukajew ist wegen Korruptionsverdachts festgenommen worden. Er stehe unter Verdacht, im Zusammenhang mit einem Geschäft in der Ölbranche Schmiergeld in Höhe von zwei Millionen Dollar angenommen zu haben, so die Ermittlungsbehörden.

Der russische Wirtschaftsminister Alexej Uljukajew ist festgenommen worden, weil er zwei Millionen US-Dollar (1,85 Millionen Euro) Bestechungsgeld angenommen haben soll. Das teilte das Staatliche Ermittlungskomitee in Moskau mit. Die Behörde ist direkt Präsident Wladimir Putin unterstellt. Uljukajew ist der hochrangigste Politiker, der seit 1991 verhaftet wurde.

Der 60-Jährige soll das Schmiergeld im Zusammenhang mit einem großen Privatisierungsgeschäft angenommen haben. Sein Ministerium habe den Verkauf von 50 Prozent Staatsanteilen am Ölkonzern Baschneft an den halbstaatlichen Ölriesen Rosneft genehmigt, hieß es in der Mitteilung. Rosneft wird von Igor Setschin geführt, einem engen Weggefährten Putins.

Baschneft, sechstgrößter Ölproduzent Russlands mit Sitz im südlichen Baschkortostan, war am 12. Oktober für 5,2 Milliarden Dollar an Rosneft verkauft worden. Der Verkauf der staatlichen Anteile an Baschneft war jedoch mit Problemen behaftet. Die Wirtschaftszeitung "Kommersant" berichtete im Sommer, die Konzerne Lukoil und Rosneft hätten sich um Baschneft gestritten. Offenbar intervenierten auch die Behörden von Baschkortostan, weil sie durch den Verkauf auch Folgen für ihre Beteiligung befürchteten.

Bis zu 15 Jahre Gefängnis

Uljukajew sei bei der Geldübergabe am Montag bereits von Ermittlungsbeamten überwacht worden, sagte ein Behördenvertreter der Agentur Interfax. Heute solle über einen Haftbefehl entschieden werden. Dem Minister drohen zwischen acht und 15 Jahren Gefängnis.

Der frühere stellvertretende Nationalbankchef Uljukajew ist seit 2013 Minister für wirtschaftliche Entwicklung. Er gilt als einer der liberalen Spezialisten, die Russlands Wirtschaft trotz Krise am Laufen halten.

Im Sommer war bereits ein Abteilungsleiter des Innenministeriums, der für Korruptionsbekämpfung zuständig war, wegen Korruptionsverdachts festgenommen. Bei ihm wurde Bargeld im Wert von 120 Millionen Euro sichergestellt.

Mitte August wurde der Chef der Präsidialadministration, Sergej Iwanow, entlassen. Zuvor schon hatte Wladimir Jakunin als Chef der Eisenbahngesellschaft seinen Posten verloren. Beide sind langjährige Mitstreiter Putins.