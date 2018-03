Russland Eine Wahl mit kirchlichem Segen

Viele Menschen in Russland sind zur Wahl gegangen, um Präsident Putin im Amt zu bestätigen. Trotz kirchlicher Unterstützung und hoher Beliebtheitswerte gab es Versuche der Wahlmanipulation.

Von Hermann Krause, ARD-Studio Moskau

Sonnenschein und klirrende Kälte in Moskau. Aber auch in fast allen Gebieten des Riesenreiches war das Wetter so, dass die Leute gerne zum Wahllokal schlenderten. Wie am "Ukrainski Boulevard" im Zentrum Moskaus wurden Luftballons verteilt, es gab kostenlos Brötchen und Würstchen.

Viele Russen sehen im Wahltag ein Ereignis zum Feiern: "Das ist doch so etwas wie das Streben nach einem besseren Leben und die Hoffnung darauf, dass es leichter wird. Wenn der neue Präsident der alte sein wird, dann sind wir zufrieden." Die meisten Wähler scheinen zu kommen, um Wladimir Putin im Amt zu bestätigen und nicht, um ihn abzuwählen.

"Wissen Sie, er hat ja viel gemacht für die Menschen, auch für die Rentner. Die Stadt ist sauberer geworden. Die Menschen schauen sich anders an als in den 90er-Jahren. Da war es eine Katastrophe", sagt eine 70-jährige Rentnerin.

Putin gibt sich bescheiden

Der so von vielen gelobte Putin wählte am Morgen an der Akademie der Wissenschaften in Moskau. Das gesamte Gebiet war vorher abgesperrt worden. Der Präsident im dunklen Anzug und Krawatte gab sich bescheiden: "Ich bin mit jedem Prozentsatz zufrieden, der es ermöglicht, die Funktion des Präsidenten auszuüben", sagte er dazu, wie viel Prozent Zustimmung für ihn wichtig sind.

Damit auch jeder begreift, worum es bei dieser Wahl geht, bringen die Fernsehkanäle Reportagen aus allen Gebieten Russlands. In Dagestan wird gesungen, in Tschetschenien getanzt. Begeisterte Reporter berichten aus den Tiefen Sibiriens.

Auch Patriarch Kyrill wird befragt: "Wir haben einen sehr wichtigen Tag heute, den Tag der einheitlichen Wahl. Russland wählt seine Zukunft. Ich hoffe sehr, dass die Wahl die Gesellschaft eint und unsere Souveränität festigt."

Kyrill ist ein enger Vertrauter Putins. Wenn Gläubige den amtierenden Präsident wählen, dann wählen sie richtig, so seine indirekte Botschaft.

Wahl in Russland: Beobachter sprechen von Manipulation

tagesschau24 14:00 Uhr, 18.03.2018, Jörg Endriss, ARD Moskau







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-386343~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Wahlzettel werden in Urnen gestopft

Auch die Vorsitzende des Föderationsrates, Walentina Matwijenko, darf da nicht fehlen: "Heute wurde im Land alles unternommen, damit die Wahlen transparent verlaufen, damit Wahlfälschung komplett ausgeschlossen wird."

Dennoch gibt es wieder zahlreiche Berichte darüber, dass Direktoren die Belegschaft unter Druck setzten, dass Klinikpersonal oder die Studenten einer Fakultät geschlossen wählen gehen mussten.

Zudem existieren zahlreiche Videoaufnahmen, auf denen zu sehen ist, wie Unbekannte ganze Bündel vorher ausgefüllter Wahlzettel in die Urnen pressen.

Birgit Virnich, ARD Moskau, zur Präsidentenwahl in Russland

tagesschau24 10:00, 18.03.2018







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-386263~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Präsidentschaftskandidatin Xenia Sobschak sprach dies bei ihrer Stimmabgabe offen an: "Sie sehen doch, was heute passiert. Da werden Leute massenhaft hergekarrt, dann stehen sie an. Was wird dagegen unternommen? Wieder nichts!"

Wie bei früheren Wahlen gibt es auch diesmal wieder Karussellwähler: Leute, die von Wahlbüro zu Wahlbüro fahren und ihre Stimme mehrfach abgeben. Angesichts der Popularität Putins wäre dies eigentlich nicht notwendig.

Hohe Wahlbeteiligung im Ausland

Welche Bedeutung der Fall des in Großbritannien vergifteten Ex-Doppelagenten Skripal hat, erläuterte eine Reporterin aus London. Gerade wegen der Beschuldigungen gegen Russland, die aus der Luft gegriffen seien, würden in der russischen Botschaft in London so viele Russen wie nie zuvor abstimmen: "Ich würde es nicht mehr nach Moskau schaffen. Aber abstimmen musste ich einfach für Russland, für unser Land - gerade in einer solchen Situation, wo alles so schwierig geworden ist."

Auch in Deutschland sei die Wahlbeteiligung der dort lebenden Russen, so berichtet das Fernsehen, wesentlich höher als bei den letzten Präsidentschaftswahlen.

Putins Wahlergebnisse seit 2000 Die bisherigen Ergebnisse für Wladimir Putin und die Beteiligungen bei den vergangenen Präsidentenwahlen in Russland:



2012: Nach vier Jahren als Regierungschef (2008-2012) wird Putin mit 63,6 Prozent wieder ins Präsidentenamt gewählt. Offiziell geben 65,3 Prozent der Wähler ihre Stimme ab.



2004: Mit 71,3 Prozent wird Putin im Amt bestätigt. 64,4 Prozent der wahlberechtigten Russen stimmen ab.



2000: Rund 52,9 Prozent der Wähler stimmen für Putin. Die Wahlbeteiligung liegt offiziell bei 68,7 Prozent.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 18. März 2018 um 14:00 Uhr.