Die Kremlpartei "Geeintes Russland" stellt im neuen russischen Parlament mehr als drei Viertel aller Abgeordneten. Die Partei komme auf 343 der 450 Mandate, teilte die Zentrale Wahlkommission mit. Zugleich wurde von Unregelmäßigkeiten berichtet.

Die regierende Partei "Geeintes Russland" hat bei der russischen Parlamentswahl aller Voraussicht nach eine deutliche Mehrheit an Sitzen gewonnen. Die Partei komme auf 343 der 450 Mandate, teilte die Zentrale Wahlkommission in Moskau mit. Dem vorläufigen Ergebnis nach kommen die Kommunisten auf 42 Sitze, die nationalistischen Liberaldemokraten auf 41, die Partei "Gerechtes Russland" auf 21. Die Parteien Rodina und Bürgerplattform sowie ein unabhängiger Kandidat errangen je ein Direktmandat. Die Wahlbeteiligung wurde mit 47,81 Prozent angegeben und lag damit deutlich niedriger als 2011 (60,21 Prozent).

Das vorläufige Ergebnis soll noch heute verkündet werden. Die drei weiteren Parteien, die zuvor im Parlament vertreten waren - die Kommunisten, die Liberaldemokraten und die Partei "Gerechtes Russland" - gewannen diesmal erneut Sitze. Andere Bündnisse schafften dagegen nicht den Sprung über die Fünfprozenthürde.

Für die Wahl galten neue Regeln. Die Änderung eröffnete der Opposition zumindest theoretisch neue Chancen. Bisher entschied allein das Ergebnis auf nationaler Ebene über die Verteilung der Mandate im Unterhaus des russischen Parlaments. Diesmal gab es jeweils 225 Listen- und 225 Direktmandate.

"Ziemlich rechtmäßig" gelaufen

Die Chefin der Wahlkommission räumte unterdessen Unregelmäßigkeiten bei der Parlamentswahl ein. In einigen Regionen habe es Probleme gegeben, sagte Kommissionschefin Ella Pamfilowa. Dennoch sei sie überzeugt, dass die Wahl "nichtsdestotrotz ziemlich rechtmäßig" gelaufen sei.

Beobachter hatten aus zahlreichen Regionen Russlands Verstöße gemeldet. So seien Wähler mit Bussen zwischen verschiedenen Wahllokalen herumgefahren worden, um mehrfach ihre Stimme abzugeben. Bei dem Urnengang in dem riesigen Land waren knapp 500 Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) im Einsatz.

Die OSZE hatte die Parlamentswahl im Jahr 2011 wegen Verstößen gegen demokratische Standards als nicht fair eingestuft. Es folgten wochenlange Massenproteste gegen die Regierung in Moskau. Der damalige Leiter der Wahlkommission, den die Opposition für die Unregelmäßigkeiten verantwortlich gemacht hatte, wurde mittlerweile abgelöst.