Die Beziehungen zwischen den USA und Russland haben einen neuen Tiefpunkt erreicht: Washington brach die Syrien-Gespräche ab. Beide Seiten geben sich gegenseitig die Schuld für das Scheitern. Der UN-Sondergesandte de Mistura zeigte sich "sehr enttäuscht".

Nach dem vorläufigen Ende der direkten Syrien-Gespräche zwischen Washington und Moskau ist eine Waffenruhe für das Land in weite Ferne gerückt. Das US-Außenministerium begründete den Abbruch der Verhandlungen damit, dass Russland seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen sei. Die Entscheidung sei nicht leichtfertig getroffen worden. Man habe alles getan, um eine Übereinkunft zu treffen, die die Gewalt in dem Bürgerkriegsland beendet.

Die Verhandlungen standen bereits auf der Kippe. Vorausgegangen waren etliche Beratungen und viele Telefonate zwischen den Außenministern John Kerry und Sergej Lawrow. Unter anderem gab es keine Einigung über die Frage, welche der syrischen Rebellengruppen als terroristisch und welche als gemäßigt einzustufen sind.

Moskau kritisiert "Tatenlosigkeit"

Russland wies die Kritik zurück und machte die USA für das Scheitern der Verhandlungen verantwortlich. Washington habe das Abkommen vom September nicht erfüllt, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa. Die "Tatenlosigkeit" der USA habe dazu geführt, "dass sich die Kämpfer neu formieren konnten, Waffen erhalten haben und ihre Ressourcen mobilisiert haben".

Moskaus UN-Botschafter Witali Tschurkin äußerte die Hoffnung auf eine baldige Wiederherstellung der russisch- amerikanischen Zusammenarbeit. Allerdings halte Moskau in Syrien und auch im Irak an seinen Zielen fest: "Das Hauptziel in diesem Teil der Welt ist, alle Terroristen von dort zu verdrängen."

Aleppo - heftigste Bombardierungen seit Beginn des Krieges

Aleppo hatte in den vergangenen Tagen die heftigsten Bombardierungen der syrischen und russischen Luftwaffe seit Beginn des Bürgerkriegs erlebt. Die Armee startete zugleich eine Bodenoffensive. Kritiker werfen Syrien und Russland vor, absichtlich Krankenhäuser ins Visier zu nehmen. Beide Länder weisen den Vorwurf zurück und erklärten, sie kämpften in Syrien gegen Terroristen. Eine landesweite Waffenruhe war im vergangenen Monat gescheitert.

Ungeachtet der Einstellung der Syrien-Gespräche wollen die Vereinten Nationen weiter nach einer politischen Lösung suchen. Der UN-Sondergesandte Staffan de Mistura zeigte sich "sehr enttäuscht" über den von der Regierung in Washington erklärten Abbruch der Gespräche. Die UN würden aber trotzdem weiter mit aller Kraft auf eine politische Lösung drängen, sagte er in Genf.

Auch Vizekanzler Sigmar Gabriel nahm das vorläufige Ende der Gespräche mit Bedauern zur Kenntnis. "Schweigen hilft niemandem", sagte er am Rande seines Besuchs in Teheran. Die Entscheidung der USA, die Gespräche mit Moskau aufzukündigen, wertete er als Ausdruck "unserer gemeinsamen Hilflosigkeit".

Russland kündigt Plutonium-Abkommen mit USA

Der Abbruch der Syrien-Gespräche war am Montag allerdings nicht der einzige diplomatische Eklat zwischen beiden Ländern. Kurz zuvor hatte Russland angekündigt, das bilaterale Abkommen mit den USA zur Beseitigung von waffenfähigem Plutonium auszusetzen. Washington habe das Abkommen nicht umgesetzt und Moskau sei "nicht länger der Ansicht", dass es die Bedingungen allein erfüllen könne, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Das Abkommen war im Jahr 2000 unterzeichnet und 2010 erneuert worden.

Der Kreml begründet den Schritt mit "einer Bedrohung der strategischen Stabilität" infolge "unfreundlicher Handlungen der Vereinigten Staaten gegenüber Russland". Welche "unfreundlichen" Akte der USA gemeint sind, sagte der Kreml-Sprecher nicht.

Kreml stellt Bedingungen für Rückkehr zum Abkommen

Ein entsprechendes Gesetz, das dem Parlament zur Abstimmung vorgelegt wurde, sieht eine Rückkehr zu der Vereinbarung unter den Bedingungen vor, dass Washington alle Truppen aus Ländern abzieht, die nach dem Jahr 2000 NATO-Mitglieder wurden. Außerdem müssten alle Sanktionen gegen Moskau aufgehoben und die durch die Sanktionen entstandenen Kosten ersetzt werden.

Der Vertrag verpflichtete die USA und Russland je 34 Tonnen waffenfähiges Plutonium durch die Nutzung in Atomkraftwerken in sogenannte Mischoxid-Brennelemente (MOX) umzuwandeln. In Form von MOX-Brennstoff kann Plutonium in Reaktoren zur Energieerzeugung genutzt werden.