Russland wird vorerst keine US-Diplomaten ausweisen - das teilte der russische Präsident Putin mit. Zuvor hatte sich der russische Außenminister Lawrow dafür ausgesprochen, 35 Diplomaten des Landes zu verweisen.

Russland wird keine US-Diplomaten ausweisen. Das teilte der russische Präsident Wladimir Putin mit.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hatte zuvor in einem Fernsehinterview vorgeschlagen, die Regierung werde 35 Diplomaten aus den USA zu unerwünschten Personen erklären. Dies hätte 31 Mitarbeiter der US-Botschaft in Moskau und vier Mitarbeiter des Konsulats in Sankt Petersburg betroffen. Lawrow hatte außerdem dafür geworben, zwei russische Anwesen in den USA zu schließen.

Die Maßnahmen waren Reaktion auf Sanktionen der USA. US-Präsident Barack Obama hatte diese angekündigt als Reaktion auf mutmaßliche Angriffe russischer Hacker im US-Wahlkampf.

Putin will Handlungen Trumps abwarten

Putin erklärte, die US-Sanktionen seien ein weiterer Schritt, um die Beziehungen zwischen beiden Ländern zu untergraben. Er bedauere, dass Obamas Amtszeit so ende. Russland werde zunächst die Handlungen des kommenden US-Präsidenten Donald Trump abwarten, bevor es über die eigenen nächsten Schritte im Verhältnis zu den USA entscheide.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 30. Dezember 2016 um 12:00 Uhr.