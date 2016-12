Im Streit mit den USA um neue Sanktionen holt Russland zum Gegenschlag aus. Dutzende US-Diplomaten sollen das Land verlassen - so zumindest will es der russische Außenminister Lawrow. Er habe Putin bereits einen entsprechenden Vorschlag gemacht.

Als Reaktion auf die diplomatischen Strafmaßnahmen aus Washington will Lawrow eine Gruppe von US-Diplomaten ausweisen. Die Regierung in Moskau werde 35 Diplomaten aus den USA zu unerwünschten Personen erklären, sagte Außenminister Sergej Lawrow im russischen Fernsehen. Betroffen seien 31 Mitarbeiter der US-Botschaft in Moskau und vier Mitarbeiter des Konsulats in Sankt Petersburg. Zudem dürften US-Diplomaten zwei Anwesen in Moskau nicht mehr nutzen.

Entsprechende Vorschläge habe das Außenministerium an das Präsidialamt übermittelt. Lawrow bezeichnete den Vorwurf als haltlos, dass sich Russland mit Hackerangriffen in den US-Präsidentenwahlkampf eingemischt habe.

Die von Russland angekündigten Maßnahmen entsprechen jenen, die US-Präsident Barack Obama am Vortag gegen Russland verhängt hatte. Die USA hatten 35 russische Diplomaten wegen der mutmaßlichen russischen Hacker-Attacken im US-Wahlkampf zum Verlassen des Landes aufgefordert - und zwar binnen 72 Stunden. Zudem würden zwei russische Anwesen in den USA geschlossen.