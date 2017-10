Die Eremitage in St. Petersburg ist eines der bekanntesten Kunstmuseen der Welt. Einmal im Jahr stehen die Russen für Katzen länger an als für "alte Meister".

Von Golineh Atai, ARD-Studio Moskau

Sie müssen dreimal miauen vor der Tür, dann dürfen sie eintreten in die "Katzenrepublik". In Europas - und Russlands - erstem Katzencafé fläzen sich bengalische Miezen, eine Sphinx so aufdringlich wie ein Hund, oder eine sibirische Langhaarpracht faul herum.

Katzenliebe seit Jahrhunderten

Die Begeisterung für Katzen lässt sich in Russland über Jahrhunderte zurückverfolgen, erklärt Anna Kondratjewa, Tierärztin und Gründerin des Cafés. Selbst im finstersten Mittelalter seien Katzen niemals getötet worden, eine Katze sei vielmehr so kostbar wie ein Pferd gewesen.

Russische Katzenliebe

Weltspiegel, Golineh Atai, ARD Moskau







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-339393~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Das weltweit erste Katzengemälde, erklärt Kondratjewa, sei unter Zar Alexej Michailowitsch entstanden, der seine Katze als "Die Ruhige" porträtieren ließ, eine Anspielung auf den sanftmütigen Zaren selbst. Sein Sohn Peter der Große sei grausam gewesen, aber er habe angeordnet, alle Straßenkatzen in Sankt Petersburg zu füttern und sich ihrer anzunehmen.

Und schließlich Peters Tochter Elisabeth: Nach ihrem Erlass im Jahre 1745, Katzen aus Kasan an den Petersburger Hof zu bringen, um der Mäuseplage Herr zu werden, hatten Katzen in der Eremitage lebenslanges Wohnrecht - bis heute.

Diese Katze hat es sich auf einem warmen Heizungsrohr gemütlich gemacht.

Katzen im Museumskeller

"Achtung - Katzen!": Rot-weiße Schilder vor dem alten Zarenpalast weisen auf die guten Geister der Eremitage hin. Einmal im Jahr dürfen Besucher zu ihnen in die Keller, sie stehen dafür oft länger an als für die Meisterwerke des Eremitage-Museums.

Unten liegen die flauschigen "Exponate" am liebsten auf warmen Heizungsrohren. Mäuse gibt es hier tatsächlich keine. Die Belegschaft, ein Tierfutterproduzent und der deutsche Verein Pro Animale e.V. kommen für die Katzen auf.

Flauschige Glücksbringer

Auf die Frage, ob die Katze gar für die mysteriöse russische Seele selbst steht, kichern die menschlichen Besucher der "Katzenrepublik". "Nun, die Katze vereint die Behaglichkeit des Kaminfeuers mit stolzer Unabhängigkeit", sagt die eine. "Wir haben Achtung vor ihnen. Abergläubische Russen sagen, Katzen bewachten das Tor zur Hölle!".

Ein anderer sagt: "Vielleicht brauchen wir Haustiere ja gerade deswegen so sehr, weil wir so viel Stress im Alltag haben. Eine Katze ist einfach das, worauf man sich am Ende eines Arbeitstages freut. Ach, und kennen Sie unseren Brauch, beim Einzug in ein neues Heim zuerst eine Katze über die Türschwelle treten zu lassen? Sie bringt Glück und Behaglichkeit ins Haus". Tatsächlich wirbt eine russische Bank mit einem Katzen-Verleih-Service für Kunden, die gerade einziehen.

Die wahre Seele der Stadt St. Petersburg

Auf jeden Fall ist jeder, der die russische Katzenliebe erforschen will, in Sankt-Petersburg am besten aufgehoben. Katzen sind die wahren Seelen der Stadt, meint Anna Kondratjewa.

"Jelissej" und "Wassilissa", Katzen aus Messing und Metall unweit des Newski-Prospekts, erinnern an die Blockade der Stadt im Zweiten Weltkrieg - und wie tausende Katzen aus dem ganzen Land in die Stadt gebracht wurden, um die Petersburger damals vor den Ratten zu retten. Katzen halfen den Bewohnern damals, diese schwere Zeit zu überstehen.

"Katzen sind gütig und gemütlich, und sie sind das, was dem russischen Charakter am nächsten kommt", sagt Olga Mironowa, Züchterin der weltbekannten Petersburger Nacktkatzen. "Wir sind offen und bereit, mit jedem zu miauen, außer wenn uns jemand auf den Schwanz tritt. Was dann kommt ist klar, wir habe viele Krallen."