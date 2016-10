Der Ton zwischen Russland und dem Westen wird wegen des Syrien-Kriegs schriller. Neuestes Beispiel: Moskau hat Londons Außenminister Johnson "Hetze" vorgeworfen. Johnson hatte Russland die Schuld für den Angriff auf einen UN-Konvoi gegeben - und Proteste dagegen gefordert.

Die russische Regierung hat dem britischen Außenminister Boris Johnson "russlandfeindliche Hysterie" vorgeworfen. Diese werde "regelmäßig von bestimmten Teilen des britischen Establishments genährt" und könne "nicht länger ernst genommen werden", erklärte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. Er bezog sich auf Johnsons Aufruf zu Demonstrationen gegen die russische Beteiligung am Syrien-Krieg vor der russischen Botschaft in London.

Johnson hatte Russland gestern erneut vorgeworfen, für einen Angriff auf einen UN-Hilfskonvoi mit mehr als 20 Toten in Aleppo verantwortlich zu sein. "Alle verfügbaren Hinweise deuten auf eine russische Verantwortung für die Gräueltat hin", sagte er im Londoner Unterhaus. Russland laufe Gefahr, wegen seiner Syrien-Politik zur Paria-Nation der internationalen Gemeinschaft zu werden. Zugleich rief er zu Protesten vor russischen Botschaften auf: "Wo ist die Stoppt-den-Krieg-Koalition?" Die Regierung in London erwäge Forderungen nach Einrichtung einer Flugverbotszone über Syrien, sagte er ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Wie Johnson machen unter anderem die USA dafür Russland für den verheerenden Angriff verantwortlich.

Der russische Regierungssprecher sagte jetzt, Johnson solle erst Beweise für die angebliche Verwicklung Russlands in Kriegsverbrechen vorlegen. Solange die "sogenannten Beweise" nicht öffentlich gemacht würden, seien sie nichts wert.

Putins Frankreich-Besuch abgesagt

Gestern sagte der Kreml einen Frankreich-Besuch von Präsident Wladimir Putin kurzfristig ab. Sein französischer Amtskollege hatte zuvor offen gelassen, ob er Putin empfängt. Hintergrund dürfte ebenfalls der Unmut über das russische Vorgehen in Syrien und speziell in Aleppo sein. Russland und Frankreich waren deswegen am Wochenende im UN-Sicherheitsrat heftig aneinandergeraten.

Die syrischen Regierungstruppen wollen die Aleppo unter ihre Kontrolle bringen, deren Ostteil von Aufständischen kontrolliert wird. Seit Beginn einer Großoffensive am 22. September wurden der Beobachtungsstelle für Menschenrechte zufolge bei russischen und syrischen Luftangriffen auf Aleppo schon Hunderte Menschen getötet, die meisten von ihnen Zivilisten. Russland unterstützt die Regierungstruppen seit mehr als einem Jahr militärisch.