Deutsch-Russisches Verhältnis Verhandeln, aber mit Härte

Russlands Präsident Putin kommt morgen erstmals seit 2012 nach Berlin. Es geht um die Ostukraine und um Syrien - ein weiteres Mal bemüht sich die Bundesregierung um Vermittlung. Doch welche Ziele verfolgt der Kreml und wie ist damit umzugehen?

Von Silvia Stöber, tagesschau.de

Steinmeiers Vorschlag für einen Neustart der Rüstungskontrolle stieß in Moskau auf Ablehnung.

An Versuchen hat es nicht gemangelt, zusammen mit Russland auf eine Entspannung der Sicherheitslage in Europa hinzuwirken: Immer wieder ging Außenminister Frank-Walter Steinmeier in den vergangenen Monaten auf die russische Regierung zu. Ende August schlug er der Führung in Moskau einen Neustart der Rüstungskontrolle vor. In militärisch sensiblen Regionen wie dem Baltikum sollten regionale Obergrenzen, Mindestabstände und Transparenzmaßnahmen festgelegt werden.

Doch die Regierung in Moskau zollte Steinmeier keine Anerkennung, die Antwort auf den Vorschlag fiel brüsk aus: Russland habe nicht vor, einen Dialog zum Thema Rüstungskontrolle zu initiieren und auf die genannten Forderungen einzugehen, hieß es in einer Stellungnahme des russischen Außenministeriums.

Steinmeiers Beschreibung der europäischen Sicherheitslage widerspreche in mehreren Aspekten den russischen Einschätzungen. Allerdings gebe es Möglichkeiten für ein neues Rüstungskontrollregime in Europa. Unter gegenseitiger Berücksichtigung der Interessen und der Gleichberechtigung sei Russland an einer Besprechung der Fragen internationaler Sicherheit interessiert.

Steinmeier wirbt beharrlich

Das war eine weitere Abfuhr, nachdem Steinmeier bereits Mitte August im russischen Jekaterinenburg für Dialog über den Ukraine-Konflikt geworben hatte. Im Beisein von Außenminister Sergej Lawrow und Studenten der örtlichen Universität zeigte Steinmeier Verständnis für die russische Position und warb dafür, Missverständnisse auszuräumen.

Lawrow ging jedoch nicht darauf ein. Er wiederholte die altbekannte Kritik, Europa habe einen Umsturz in der Ukraine geduldet. Lawrow empfahl Steinmeier, russisches Fernsehens zu schauen. Um die Minsker Vereinbarungen für eine Beilegung des Konflikts in der Ostukraine zu retten, müsse endlich Druck auf die Führung in Kiew ausgeübt werden.

Steinmeiers Vorschlag vom Juni, die Sanktionen gegen Russland Schritt für Schritt im Gegenzug für die Umsetzung einzelner Schritte des Abkommens abzubauen, verlief im Sande. Die Lage vor Ort im Donbass entspannt sich immer nur zeitweise, der Konflikt schwelt vor sich hin, die Konfliktparteien sind trotz beharrlicher Bemühungen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit (OSZE), deren Vorsitz Deutschland derzeit innehat, weit von der Umsetzung der einzelnen Vereinbarungen entfernt, ob es um eine dauerhafte Waffenruhe, den endgültigen Abzug schwerer Waffen oder die Kontrolle der russisch-ukrainischen Grenze geht, nicht zu sprechen von regionalen Wahlen.

Nichts geht ohne Russland in Syrien

Auch in Syrien zeichnet sich ein Jahr nach Beginn des russischen Miltäreinsatzes kein Ende des Krieges ab. Was der russischen Führung jedoch gelungen ist: Da ihr Militär praktisch den syrischen Luftraum kontrolliert, geht nichts mehr ohne ihre Billigung. Das stellte sie noch einmal klar mit der Warnung an die USA, die syrische Armee nicht anzugreifen.

Zugleich blockiert Russland im UN-Sicherheitsrat eine Resolution nach der anderen, die eine stabile Waffenruhe und die Versorgung der in Aleppo eingeschlossenen Zivilisten ermöglichen sollen, während die von Russland unterstützte syrische Luftwaffe Angriffe auf die Zivilbevölkerung fliegt. Frankreich und Großbritannien sprechen von Kriegsverbrechen. Aus dem Bundeskanzleramt wurden Überlegungen laut, auch wegen Russlands Vorgehen in Syrien Sanktionen zu verhängen.

Die russische Luftwaffe kann die syrische Basis Hmeimim zeitlich unbefristet nutzen. Auch den Hafen in Tartus kann die russische Armee permenent nutzen.

Russische Medien heizen dazu regelmäßig die Stimmung an und sprechen von einem großen Krieg, auch ein möglicher Einsatz von Atomraketen kommt immer wieder zur Sprache. Dazu passt die Aufhebung der Vereinbarung mit den USA über die Aufbereitung von Plutonium.

Angst als Ressource

Sergej Medwedjew, Professor an der Moskauer Higher School of Economics, spricht von einer Hochrisikosphäre, die Russland im Nahen Osten und seiner unmittelbaren Nachbarschaft errichtet habe. Die russische Führung wolle Unvorhersehbarkeit, Chaos und Angst erzeugen und damit eine instabile Umgebung schaffen, schrieb Medwedjew kürzlich in einem Aufsatz.

Angst sei für den Kreml eine wirtschaftliche und politische Ressource, mit der er Zugeständnisse erpressen könne. Medwedjew vergleicht dies mit Schutzgelderpressung: Es werde eine Bedrohung konstruiert und dann gegen einen hohen Preis Schutz angeboten.

Entsprechend beschrieb die russische Zeitung "Vedomosti" die Verhandlungstaktik der russischen Führung im Ukraine-Konflikt: Vor Verhandlungen führe sie eine Eskalation herbei, um den Preis für eine Einigung in die Höhe zu treiben.

Das Medienunternehmen "Russia Today" (RT) verbreitet in zahlreichen Sprachen die russische Sichtweise auf die Weltlage.

Sinkendes Militärbudget

Der Experte Medwedjew weist jedoch darauf hin, dass Destabilisierung, Provokation und Desinformationskampagnen ein Bluff seien und auf der Schwäche der russischen Führung beruhten: Russland besitze nicht die notwendigen militärischen, wirtschaftlichen und diplomatischen Ressourcen, um in der Ukraine oder in Syrien einen Sieg für sich herbeizuführen.

Die russische Politikwissenschaftlerin Ekaterina Schulman nennt dazu konkrete Zahlen: Die Regierung werde das Militärbudget für die kommenden drei Jahre um sechs Prozent jährlich kürzen. Die Ausgaben für die Gesundheitsversorgung würden voraussichtlich um 33 Prozent sinken. Angesichts gesunkener Rohstoffpreise, der Sanktionen und grundlegender struktureller Probleme der Wirtschaft müssen die Menschen in Russland mit steigenden Preisen bei sinkenden Einkommen klarkommen.

Russland stationierte Iskander-Raketen in Kaliningrad und auch in Armenien an der Grenze zur NATO.

Härte und Kompromissbereitschaft

Doch der Verweis darauf, dass Instabilität auch von Nachteil für Russland sein könnte, hilft nicht weiter. Denn, so die Putin-Biografin Fiona Hill: Der Kreml habe andere Prioritäten. Für Machterhalt im eigenen Land und vor den eigenen Grenzen würden Nachteile für die Bevölkerung in Kauf genommen.

Konflikte sieht der Kreml, so beschreiben es Diplomaten, als Mittel zur Einflussnahme und nicht als Gefahrenherd. Insofern sei es notwendig, den Preis für eine Eskalation bei Konflikten hoch zu halten. Dies ist nur möglich bei einem gemeinsamen Vorgehen der EU- und der NATO-Staaten. Zugleich müssten die Gesprächskanäle in Richtung der verschiedenen politischen Ebenen in Russland offengehalten werden - dafür plädiert die Politikwissenschaftlerin Schulman.

Angesichts seiner wirtschaftlichen Lage wird Russland auf Dauer voraussichtlich nicht in der Lage sein, seinen Einfluss mit militärischen Mitteln weiter auszubauen. Dann müsste die Führung in Moskau verstärkt auf diplomatische Mittel setzen. Diese erfordern jedoch eine konstruktivie Rolle und Bereitschaft zu Kompromissen. Immerhin war es auf diesem Weg gelungen, den Kalten Krieg zu beenden, der enorme Ressourcen auf beiden Seiten verschlang.

So ist womöglich zu verstehen, dass Außenminister Steinmeier weiter unermüdlich auf einen Dialog mit der russischen Führung setzt, und Merkel zugleich neue EU-Sanktionen ins Gespräch bringt.