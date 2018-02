Im Rennen um den Bau von zwei Atomreaktoren in Saudi-Arabien hat sich Russland durchgesetzt. Die Annäherung beider Staaten - vor allem im Energiebereich - schürt bei anderen Sorgen.

Von Jürgen Stryjak, ARD-Studio Kairo

Seit einiger Zeit ist klar, dass Saudi-Arabien unbedingt Atomkraftwerke haben will. Diese Pläne werden langsam Realität - allerdings vorerst nicht in Kooperation mit den USA, sondern mit Russland.

Khaled al-Faleh, der Energieminister Saudi-Arabiens, verkündete auf einer Pressekonferenz in Riad den Deal: Russland werde in dem Königreich zwei Kernreaktoren bauen, die mit höchster Kapazität, bester Technik und zu konkurrenzfähigen Preisen Strom produzieren sollen.

USA haben das Nachsehen

Damit scheint klar, dass - erst einmal - Firmen aus vier weiteren Ländern das Nachsehen haben, darunter auch eine aus den USA. Sie hatten sich für den geplanten Bau der insgesamt 16 saudischen Kernreaktoren beworben.

Die USA haben strenge Regeln für den Export von Atomreaktoren. Sie sollen verhindern, dass der belieferte Staat Uran anreichern kann. Aber genau dazu will Saudi-Arabien offenbar - zumindest theoretisch - in der Lage sein, weil auch Iran die entsprechende Technologie besitzt.

Die britische Zeitschrift "The Economist" befürchtet in ihrer aktuellen Ausgabe, dass Saudi-Arabien mit dem Bau von Atomkraftwerken den Weg öffnet zu einem atomaren Wettrüsten in der Region - nämlich dann, wenn die US-Regierung auf die Idee kommt, die strengen Exportregeln zu lockern, um wenigstens ein bisschen Einfluss auf das saudische Atomprogramm zu behalten.

Saudi-Arabiens Energieminister Khalid Al-Faleh gab sich bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem russischen Kollegen Alexander Novak überschwänglich.

Russland mit mehreren Deals in Nahost

Bislang haben die Russen einen klaren Vorsprung im Nahen Osten. 2015 vereinbarten sie mit Jordanien den Bau eines Kernkraftwerkes, im Dezember 2017 dann mit Ägypten und nun mit Saudi-Arabien.

Auf der Pressekonferenz in Riad begrüßte der saudische Energieminister seinen russischen Amtskollegen Alexander Novak überschwänglich. Er habe ihn jüngst im Oman getroffen, dann beim Weltwirtschaftsforum in der Schweiz, demnächst im saudischen Jeddah, dazwischen vielleicht noch in Indien - und man würde sowieso ständig miteinander telefonieren.

Enge Zusammenarbeit vor allem in Energiesektor

In Riad wurde einmal mehr deutlich, dass beide Länder vor allem im Energiesektor zusammenrücken wollen. Aramco, der staatliche Ölgigant Saudi-Arabiens, möchte unter anderem in ein russisches 20 Milliarden-Dollar-Projekt für Flüssiggas investieren. Russland und Saudi-Arabien sind außerdem die treibenden Kräfte bei der Drosselung der Ölproduktion, damit die Preise stabil bleiben. Zu diesem Thema telefonierten Präsident Wladimir Putin und König Salman erst Mitte der Woche.

Die russisch-saudische Annäherung sorgt im Westen für Unruhe. Sie sei, so schreibt ein Wirtschaftsportal, ein weiterer Beleg für die "dramatischen geopolitischen Verschiebungen", die im Nahen und Mittleren Osten gerade stattfinden.

