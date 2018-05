In Kiew ist ein russischer Journalist erschossen worden, wie die Polizei mitteilte. Arkadij Babtschenko berichtete als Kriegsreporter unter anderem aus dem Kaukasus und arbeitete zeitweise für die kremlkritische "Nowaya Gaseta".

Der russische Journalist Arkadij Babtschenko ist in der ukrainischen Hauptstadt Kiew getötet worden.

Unbekannte hätten den Reporter in einer Wohnung im Stadtviertel Dnipro erschossen, teilte eine Pressesprecherin der Polizei in Kiew mit. Eine Frau habe den Notruf verständigt und mitgeteilt, dass sie zu Hause ihren Ehemann blutüberströmt vorgefunden habe. Er sei seinen Verletzungen im Rücken erlegen.

Die Hintergründe seines Todes sind unklar. Die russischsprachige Nachrichtenagentur Interfax meldete, Babtschenko habe Russland im Februar 2017 verlassen, nachdem er und seine Familie bedroht worden seien. Danach habe er in Prag, Israel und seit August vergangenen Jahres in Kiew gelebt.

Soldat in den Tschetschenienkriegen, später Reporter

Der 41-jährige Babtschenko hatte in jungen Jahren im ersten und zweiten Tschetschenienkrieg in den Neunzigerjahren bei der russischen Armee gekämpft. Seine Erlebnisse verarbeitete er später in Büchern, die international Beachtung fanden und teils auch ins Deutsche übersetzt wurden - darunter die Titel "Die Farbe des Krieges" und "Ein guter Ort zum Sterben".

2008 war er im Kaukasuskrieg Russlands mit Georgien als Kriegskorrespondent in Südossetien aktiv. Bis 2012 arbeitete er seinem Facebook-Profil zufolge für die kremlkritische Zeitung "Nowaja Gaseta". Danach arbeitete er als freier Journalist.

2016 wurde in Kiew der Journalist Pawel Scheremet getötet

Die russische Staatsanwaltschaft nahm einer Mitteilung zufolge Ermittlungen in dem Fall auf: Man werde die "grausamen Verbrechen gegen Bürger Russlands" nicht außer Acht lassen, heißt es mit Verweise darauf, dass nicht zum ersten Mal in den vergangenen Jahren ein russischer Staatsbürger auf dem Gebiet der Ukraine getötet worden sei.

Im Juni 2016 war in Kiew bereits einmal ein Journalist gewaltsam ums Leben gekommen: Pawel Scheremet, der für die Online-Zeitung "Ukrainska Prawda" arbeitete, starb durch eine Autobombe. Die Ermittler gaben damals als Motiv Scheremets Berichterstattung aus der Ukraine und anderen Ländern, darunter Russland, an.

Mehr zu diesem Thema: Nachrichtenatlas | Ukraine | Kiew