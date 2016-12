Bei einem bewaffneten Angriff in Ankara ist der russische Botschafter getötet worden. Andrej Karlow war bei einer Kunstausstellung angeschossen worden und erlag wenig später seinen Verletzungen. Das russische Außenministerium sprach von einem Terrorakt.

In der Türkei ist der russische Botschafter, Andrej Karlow, erschossen worden. Das russische Außenministerium sprach von einem Terrorakt. Die Tat ereignete sich während einer Ausstellungseröffnung über die russische Provinz Kamschatka in Ankara. Augenzeugen berichten, ein Täter habe in einem Ausstellungssaal zunächst in die Luft geschossen und dann auf den Botschafter. Als dieser am Boden lag, habe der Täter weitere Schüsse abgegeben.

Russischer Botschafter Andrej Karlow bei Attentat getötet

tagesschau 20:00 Uhr, 19.12.2016, Michael Schramm, ARD Istanbul







Auf Videos vom Anschlag ist zu sehen, wie er dabei immer wieder "Gott ist groß", "Vergesst nicht Aleppo" und "Vergesst nicht Syrien" ruft. Der türkische Innenminister Süleyman Soylu sagte, bei dem Attentäter habe es sich um einen 22-jährigen Polizisten gehandelt, der seit zweieinhalb Jahren in der Hauptstadt eingesetzt gewesen sei. Es werde untersucht, welche Verbindungen er gehabt habe. Wie der ARD-Korrespondent Michael Schramm berichtet, wurde der Angreifer getötet.

Neben dem Botschafter sollen mehrere Menschen verletzt worden sein. Die Polizei hatte kurz darauf das Gebäude umstellt. Journalisten in Ankara berichten, sie hörten Schüsse aus dem Gebäude.

Türkische Sicherheitskräfte am Tatort in Ankara.

Europa verurteilt das Attentat

Die Bundesregierung verurteilte das Attentat auf Karlow auf das Schärfste. Es sei eine "sehr traurige Nachricht", schrieb Regierungssprecher Steffen Seibert auf Twitter. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini zeigte sich erschüttert. "Wir möchten angesichts dieses kriminellen Gewaltakts unsere Solidarität mit Russland ausdrücken", hieß es in ihrem Kondolenzschreiben. Der französische Außenminister Jean-Marc Ayraut teilte mit, er habe mit Bestürzung von der Attacke auf den Diplomaten in Ankara erfahren. "Frankreich verurteilt diese niederträchtige Tat. Nichts kann Gewalt und Terrorismus rechtfertigen", so Ayrault.

Anadolu meldete, Präsident Recep Tayyip Erdogan habe nach dem Attentat mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin telefoniert und ihn dabei über die ersten Ermittlungsergebnisse informiert.

Rückschlag für Annäherung?

Der Zwischenfall könnte ein Rückschlag für die bilateralen Beziehungen sein. Ankara und Moskau hatten sich zuletzt wieder deutlich angenähert, nach einer schweren Krise 2015. Damals hatte die Türkei einen russischen Kampfjet im Grenzgebiet zu Syrien abgeschossen, der Kreml verhängte Sanktionen.

An diesem Dienstag wollten Minister aus der Türkei, Russland und dem Iran in Moskau über den Syrien-Konflikt beraten. Das Treffen soll nach Angaben aus Moskau wie geplant stattfinden. "Trotz dieser Tragödie sollten wir konstruktiv arbeiten", sagte der Chef des außenpolitischen Ausschusses der Staatsduma, Leonid Slutzki. Nach der Bluttat sei es wichtig, den "gesunden Menschenverstand" zu benutzen. Sein Kollege Viktor Oserow vom Sicherheitsausschuss sprach von einem Anschlag auf das russisch-türkische Verhältnis. Der Abgeordnete Franz Klinzewitsch bezeichnete das Attentat als sorgfältig geplante Tat. Es sei unverständlich, warum die türkischen Behörden den Botschafter Karlow nicht besser geschützt hätten.

Auch an den internationalen Finanzmärkten sorgte der Anschlag für Aufregung. Sowohl die türkische Lira als auch der russische Rubel gingen auf Talfahrt.

Russischer Botschafter in Ankara erschossen

