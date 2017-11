In Rumänien sind Tausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen eine geplante Justizreform zu protestieren. Sie werfen der Regierung unter anderem vor, die Antikorruptionsbehörde schwächen zu wollen - und die ermittelt derzeit gegen den Vorsitzenden der regierenden Sozialdemokraten.

In Rumänien haben erneut Tausende gegen Pläne der sozialliberalen Regierung protestiert, das Korruptionsstrafrecht zu lockern. Allein in der Hauptstadt Bukarest folgten Medienberichten zufolge mehr als 10.000 Menschen einem Protestaufruf von 39 Zivilorganisationen und zwei Gewerkschaftsbündnissen. In mindestens einem Dutzend weiterer Städte gingen ebenfalls Demonstranten auf die Straße. Die Protestierenden riefen "Justiz, keine Korruption" und "Diebe".

In einer gemeinsamen Erklärung der Organisatoren hieß es, eine "politische Mafia" habe die Kontrolle über Rumänien übernommen. Sie forderten die Regierung auf, ihre Pläne für eine Justizreform zurückzuziehen, mit der die Kompetenzen der Antikorruptionsbehörde (DNA) beschnitten werden sollen.

Antikorruptionsbehörde ermittelt gegen Parteichef

Die Opposition hatte der Regierung kürzlich vorgeworfen, mit den derzeit diskutierten drei Gesetzentwürfen die Unabhängigkeit der Justiz zu gefährden. Die jüngsten Proteste gelten den Sozialdemokraten, die im Dezember 2016 die Parlamentswahl haushoch gewonnen hatten. Die Regierung von Ministerpräsident Mihai Tudose will die Justizreform noch in diesem Jahr verabschieden. Sie sieht neben der Lockerung des Korruptionsstrafrechts vor, dass wichtige Positionen in der Justiz - etwa Richter und hochkarätige Staatsanwälte - künftig von der Regierung ernannt und kontrolliert werden sollen.

Im vergangenen Winter hatte ein Versuch der Regierung, die Antikorruptionsgesetze zu entschärfen, die größten Proteste seit dem Sturz des Diktators Nicolae Ceausescu im Jahr 1989 ausgelöst. Die Mitte-links-Regierung war daraufhin gezwungen, ihre Pläne zurückzuziehen.

Vor wenigen Tagen hatte die rumänische Antikorruptionsbehörde mitgeteilt, gegen den Chef der Sozialdemokraten, Liviu Dragnea, zu ermitteln. Er werde der Veruntreuung von EU-Geldern verdächtigt, die für Infrastrukturprojekte in Rumänien bestimmt gewesen seien. Am Dienstag wurde sein Vermögen beschlagnahmt. Schätzungen zufolge sollen insgesamt 27 Millionen Euro von Dragnea und weiteren Verdächtigen veruntreut worden sein.

