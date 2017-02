Trotz der Rücknahme des umstrittenen Dekrets zur Strafminderung bei Korruption haben erneut Zehntausende Menschen gegen die rumänische Regierung demonstriert. Nach Medienberichten versammelten sich bis zu 300.000 Demonstranten in Bukarest vor dem Regierungssitz.

Die Regierung in Rumänien hat dem Druck der Straße nachgegeben. Die Verordnung, die den Kampf gegen Korruption einschränkte und tagelangen Protest hervorrief, wurde wieder kassiert. Doch die Demonstranten wollen mehr: den Rücktritt der Regierung.

Zehntausende Menschen demonstrierten am Abend vor dem Regierungssitz in Bukarest. Nach Schätzungen verschiedener Fernsehsender versammelten sich allein auf dem Siegesplatz im Zentrum der Hauptstadt Bukarest 200.000 bis 300.000. In zahlreichen anderen Städten gab es ebenfalls Proteste gegen die Regierung. Sie kündigten an, das weitere Vorgehen der Regierung genau zu beobachten.

Rumäniens Kabinett hebt umstrittenes Dekret auf

In den vergangenen Tagen hatte Rumänien die größten Demonstrationen seit 1989 erlebt. Der sozialdemokratische Ministerpräsident Sorin Grindeanu kündigte daraufhin die Rücknahme des Dekrets an. Er sprach von einem neuen Gesetzentwurf, der dieses Mal dem Parlament zur Abstimmung vorgelegt werden solle. Nach seinen Angaben wird die 44.000 Euro-Grenze in dem neuen Gesetz "vermutlich" wieder fallengelassen.

Der Parteichef der regierenden PSD, Liviu Dragnea, reagierte empört auf die Fortsetzung der Proteste und warf der Opposition vor, die Regierung stürzen zu wollen. "Wenn die Demonstrationen nach der Rücknahme des Dekrets weitergehen, dann wird klar, dass es sich um einen nach den Parlamentswahlen (im Dezember) geschmiedeten Plan handelt", um die Regierung zu stürzen.

Der Regierung aus Sozialdemokraten und Liberalen steht Staatspräsident Klaus Iohannis gegenüber, der zum Mitte-rechts-Lager gehört. Er hatte sich selbst an den Protesten gegen das Dekret beteiligt.

Weniger Korruption, weniger Sträflinge

Das Dekret war am Dienstag erlassen worden. Es sollte gleich mehrere Vergehen für straffrei erklären. So sollte etwa Amtsmissbrauch nur dann strafrechtlich verfolgt werden können, wenn der dadurch entstandene Schaden mindestens 200.000 Lei beträgt - das sind knapp 44.000 Euro. Von der Lockerung der Gesetze hätten auch bereits wegen Korruption Inhaftierte profitiert und wären entlassen worden, darunter auch mehrere Politiker. Das Dekret sollte am 10. Februar in Kraft treten. Die Regierung hatte ihre Pläne auch mit den überfüllten Gefängnissen begründet.

Rumäniens Regierung zieht umstrittene Verordnung zurück

R. Borchard, ARD Wien

05.02.2017 07:13 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 05. Februar 2017 um 17:00 Uhr.