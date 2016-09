Start einer historischen Mission: Eine Ariane-V-Rakete bringt die Raumsonde "Rosetta" am 2. März 2004 ins All. Vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana wird "Rosetta" in den kommenden zehn Jahren insgesamt 6,4 Milliarden Kilometer zu ihrem Ziel, dem Kometen Tschurjumow-Gerassimenko, zurücklegen. | Bildquelle: picture-alliance / dpa/dpaweb