"Rosetta-Mission" beendet "Tschuri" stinkt

"Rosetta" ist auf dem Kometen "Tschuri" gelandet. Die Esa-Forscher zeigten sich wehmütig, nicht umsonst ließ sich einer von ihnen die Sonde gar auf den Oberschenkel tätowieren. Zugleich sind sie froh über die gelieferten Daten - und über erstaunliche Erkenntnisse.

Von Sarah Welk, tagesschau.de

Als sie losflog, war Gerhard Schröder noch Bundeskanzler und Polen noch nicht Mitglied der EU: Mehr als zwölf Jahre lang war die Esa-Raumsonde "Rosetta" im Weltall unterwegs. Heute nun ist sie auf dem Kometen "67P/Tschurjumow-Gerassimenko" gelandet. "Sie bleibt in der Kälte für immer und ewig", sagte der Chef des Esa-Flugbetriebs, Paolo Ferri im Kontrollzentrum Darmstadt.

Auch das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum wird auf seiner Homepage geradezu poetisch: "Rosetta" und die vor zwei Jahren von ihr auf auf "Tschuri" abgesetzte Tochtersonde "Philae", reisten nun "wieder vereint auf dem Kometen um um die Sonne", heißt es dort. Und Matt Taylor, der das Projekt für die Esa wissenschaftlich begleitete, ließ sich in der Vergangenheit gar ein Bild von "Rosetta" auf den Oberschenkel tätowieren und veröffentlichte das Video auf Youtube.

Die teuerste und größte unbemannte Mission der europäischen Raumfahrtgeschichte war für die Forscher ein Herzensanliegen.

"Philae" machte drei ungeplante Hüpfer

"Rosetta" und "Philae" waren mit etwa 20 Instrumenten an Bord am 2. März 2004 gestartet, um "Tschuri" unter die Lupe zu nehmen. Sie legten viele Milliarden Kilometer zurück, drangen bis in die äußersten Ränder des Sonnensystems vor, bis es am 12. November 2014 endlich so weit war: "Rosetta" setzt das Minilabor "Philae" auf "Tschuri" ab. "Nicht an der gemütlichen Stelle, die für seine Landung ausgewählt worden war, sondern nach drei Hüpfern dort, wo es rauh und schattig ist", erinnert sich das DLR in einer Mitteilung.

1/23 "Rosetta"-Mission Geschichte einer historischen Mission Vollbild Start einer historischen Mission: Eine Ariane-V-Rakete bringt die Raumsonde "Rosetta" am 2. März 2004 ins All. Vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana wird "Rosetta" in den kommenden zehn Jahren insgesamt 6,4 Milliarden Kilometer zu ihrem Ziel, dem Kometen Tschurjumow-Gerassimenko, zurücklegen. | Bildquelle: picture-alliance / dpa/dpaweb

Auswertung der Daten wird Jahre dauern

Doch trotzdem lieferten "Rosetta" und "Philae" in den kommenden Jahren eine Vielzahl von Daten und gestochen scharfe Fotos des derzeit rund 720 Millionen Kilometer entfernten "Tschuri". Diese haben für die Wissenschaftler eine enorme Bedeutung, denn in Kometen stecken die wahrscheinlich ältesten weitgehend unveränderten Reste aus der Zeit vor 4,6 Milliarden Jahre, in der sich das Sonnensystem bildete. Die gelieferten Messwerte und Informationen sind so zahlreich, dass sie gänzlich erst in einigen Jahren ausgewertet sein werden. Doch einige Erkenntnisse gewannen die Forscher bereits jetzt.

Wasser auf der Erde stammt vermutlich nicht von Kometen

So gingen viele Wissenschaftler bislang davon aus, dass das Wasser der Ozeane auf der Erde zumindest teilweise von Kometen stammte. Die Theorie besagte, dass Kometenteile auf die urzeitliche Erde prasselten und hier flüssig wurden. "Rosetta"-Daten ergaben nun jedoch, dass diese Annahme wahrscheinlich nicht stimmt, denn die Struktur der Wassermoleküle auf Tschuri unterscheidet sich demnach deutlich von irdischem Wasser.

Andere Messungen der Mission legen nahe, dass eine weitere Theorie überdacht werden muss: die der Entstehung von Kometen. Bisher gingen Wissenschaftler davon aus, dass Magnetfelder beim Zusammenbacken von winzigen Materiebausteinen und damit in der frühen Wachstumsphase von Kometen eine Rolle spielten. Die Daten von Tschuri zeigten dagegen, dass dessen Kern unmagnetisch ist.

"Tschuri" sieht aus wie eine Badeente...

Eine weitere Überraschung für die Forscher war die Form von Tschuri. Die Experten hatten erwartet, dass der Körper des Kometen eine ovale, kartoffelartige Form haben würde. Statt dessen zeigten die "Rosetta"-Bilder einen zweigeteilten Kometenkern, der vage an ein Quietscheentchen erinnerte - mit Kopf, Körper und dazwischen einem Hals in Form einer tiefen Einbuchtung. Eine mögliche Erklärung lautet, dass Tschuri durch einen Zusammenstoß zweier Himmelskörper vor Milliarden von Jahren seine heutige Form erhielt. Zu den überraschenden Erkenntnissen aus den "Philae"-Daten zählte auch die Vielzahl organischer Moleküle, die im Oberflächenstaub von Tschuri entdeckt wurden. Insgesamt 16 Verbindungen konnten Wissenschaftler nachweisen, darunter vier, die bisher noch nicht in Kometen gefunden wurden - Methylisocyanat, Aceton, Propanal und Acetamid.

...und stinkt bestialisch

Und dann lieferte "Rosetta" noch eine Erkenntnis, deren Mehrwert sich für Laien nicht sofort erschließt: Tschuri stinkt. "Wenn man den Kometen riechen könnte, würde man sich wünschen, ihn besser nicht gerochen zu haben", schrieben Wissenschaftler nach der Analyse der entsprechenden Daten. Und zwar ziemlich bestialisch nach einem Mix aus faulen Eiern, Pferdestall und beißendem Formaldehyd.

1/20 "Rosetta"-Mission - Ausstellung in Berlin Vollbild Im Naturkundemuseum Berlin ist bis zum 24. Januar 2017 die Ausstellung "Kometen. Die Mission Rosetta. Eine Reise zu den Ursprüngen des Sonnensystems" zu sehen. Sie ist in Zusammenarbeit mit dem Max-Planck-Institut und dem Forschungszentrum der Bundesrepublik Deutschland für Luft- und Raumfahrt DLR entstanden.

Europäische Kometenmission Rosetta endet heute

S. Willert, HR

30.09.2016 09:46 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.