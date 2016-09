Spektakulärer Abgang für "Rosetta": Die europäische Raumsonde beendet ihre historische Reise nach zwölf Jahren im All und soll kontrolliert auf dem Kometen "Tschuri" landen. Von dort aus wird "Rosetta" verstummen und mit "Philae" um die Sonne reisen - für immer.

Noch einmal ein Höhepunkt zum Schluss einer historischen Weltraum-Mission: Fast zwei Jahre nach der erstmals in der Geschichte der Raumfahrt geglückten Landung eines Mini-Labors auf einem Kometen soll nun auch die Raumsonde "Rosetta" auf dem "67P/Tschurjumow-Gerassimenko" ("Tschuri") aufsetzen. Sie hatte die Sonde "Philae" durch die Weiten des Alls zu "Tschuri" gebracht. Nun soll auch "Rosetta" auf "Tschuri" aufsetzen - das Ende, für immer.

Aufnahme des Kometen "Tschuri", aufgenommen von der Rosetta-Kamera "Osiris" am 29. September 2016 aus 22,9 Kilometer Entfernung

Doch bis zum Finale forscht "Rosetta" weiter: "So nah waren wir mit "Rosetta" an "Tschuri" noch nie gewesen", sagte der Chef des Esa-Flugbetriebs, Paolo Ferri, aus dem Satelliten-Kontrollzentrum Darmstadt. "Wir versuchen, bis zur letzten Sekunde noch Messungen und Bilder zu bekommen." "Gas und Staub haben wir mit "Rosetta" noch nie so nahe an einem Kometen messen können", fügte der Esa-Wissenschaftler für Robotische Exploration, Nicolas Altobelli aus Madrid, hinzu. "Wir können das sozusagen hautnah sehen."

"Wir werden nie mehr etwas von ihr hören"

Geplant ist die Landung etwa um 13.20 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. "Wenn die Raumsonde die Oberfläche von "Tschuri" berührt, wird sie sich ausschalten", sagte Ferri. "Wir werden nie mehr etwas von ihr hören." Auf den Kometen niedergehen soll "Rosetta" gemächlich, langsamer als in üblicher Schrittgeschwindigkeit. "Wir versuchen, die Landung so sanft wie möglich zu machen", so Ferri weiter.

"Philae" seit 2014 auf "Tschuri"

Auf "Tschuri" war bereits vor fast zwei Jahren eine historische Landung gelungen. "Rosetta" war mit "Philae" huckepack gestartet und nach über zehnjähriger Reise im August 2014 an ihrem Zielkometen angekommen. Während die Muttersonde seither den Kometen umkreist, landete das Minilabor "Philae" am 12. November 2014 weich auf "Tschuri".

"Philae" und "Rosetta" dürften auf "Tschuri" nun nicht weit voneinander entfernt sein, nach Einschätzung von Altobelli vielleicht nur ein bis zwei Kilometer. Den Sternfreunden dürften vor allem die Bilder von "Rosettas" Kamerasystem "Osiris" in Erinnerung bleiben. Die Fotos zeigen nie gesehene Details der bizarren Landschaften auf "Tschuri".

Die etwa 1,3 Milliarden Euro teure "Rosetta"-Mission ist eines der ambitioniertesten Projekte der Esa. Die Raumsonde hob am 2. März 2004 von der europäischen Weltraumstation Kourou an Bord einer "Ariane 5"-Rakete ab.

Europäische Kometenmission Rosetta endet heute

S. Willert, HR

