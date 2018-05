Etwa jede dritte Rose, die heute in Europa verkauft wird, kommt aus Kenia. Die Rosenindustrie hatte lange einen schlechten Ruf , arbeitet aber dagegen an – mit gemischtem Erfolg.

Von Linda Staude, ARD-Hörfunkstudio Nairobi

Ein betörender Duft zieht durch die langgestreckte Halle. Auf den Tischen liegen Rosen. Hunderte davon - in allen Farbschattierungen von zartgelb über leuchtend orange bis dunkelrot. Die Arbeiter nehmen jede einzelne Blüte in die Hand und checken, ob sie perfekt ist: Keine Insekten, keine Quetschungen, keine Krankheiten. Kürzen, bündeln, in Eimer Wasser mit Nährlösung stellen - alles geht in Windeseile.

"Der ganze Prozess dauert weniger als 45 Minuten, vom ersten Kühlhaus bis hierher zur fertigen Verpackung. Maximal 45 Minuten" erklärt Joseph Garanga. In der Werkshalle liegt die Temperatur zwischen 18 und 20 Grad. Angenehm zum Arbeiten, aber zu warm für die Rosen, die den langen Weg von der Farm in Kenia per Flugzeug zum Verbraucher in Übersee möglichst frisch überstehen müssen

Ein Arbeiter auf einer Rosenfarm in Kenia. Die Arbeitsbedingungen haben sich schon verbessert.

"Sobald wir unsere Rosen geschnitten haben vom Feld, müssen wir aufpassen, dass wir die Stile runterkühlen. Zwischen vier und zwei Grad ist das Beste", sagt Sabine Kontos ist die Chefin von Pentaflowers - eine der ersten Blumenfarmen in Kenia, die mit dem Transfair-Gütesiegel ausgezeichnet wurde.

Umdenken nach der Jahrtausendwende

2001 war das, als die Rosenindustrie für ihre miesen Arbeitsbedingungen berüchtigt war, erklärt Samuel Itienu von der Landwirtschaftsgewerkschaft in Naivasha, dem Zentrum der kenianischen Blumenproduktion.

"Die Blumenfarmen waren die schlimmsten Arbeitgeber", sagt Itienu. "Aber als die Leute sich in der Gewerkschaft organisiert und Verträge ausgehandelt haben vor gut zehn Jahren, haben die Bedingungen sich verbessert. Und die waren sehr hart."

Bedingungen haben sich verbessert

Mittlerweile hat der Branchenverband der Blumenzüchter Standards für den Arbeitsschutz entwickelt. Und die werden auch eingehalten, sagt Pflückerin Helen: "Als ich angefangen habe, hatten wir nicht mal anständige Schutzkleidung. Manchmal gab es Handschuhe, aber es hat immer ewig gedauert, bis sie gekommen sind. Aber jetzt sind wir o.k.."

Pentaflowers hat gerade eine Solaranlage installiert - für umweltfreundlichen Strom für Kühlhäuser und Wasserpumpen. Eine Anlage zur Tröpfchenbewässerung hat den Wasserverbrauch etwa halbiert. Das ist alles Teil des Fair-Trade-Konzepts.

Eine Arbeiterin in der Rosenproduktion. Viele von ihnen verdienen nicht einmal 100 Euro.

Noch viele Probleme ungelöst

Aber auch die konventionellen Farmen setzen mittlerweile auf mehr Umweltschutz. "Die meisten Blumenfarmen haben Pflanzenkläranlagen rund um den Naivasha-See", sagt Lydia Biri von der Umweltorganisation Nature Kenya. "Es gibt eine Menge Lobbygruppen, die für besseren Umweltschutz sorgen. Wir haben kaum noch Chemikalien im Wasser, die größte Belastung ist organischer Abfall von den Gemeinden."

Das heißt: Aus den Slums, in denen viele Arbeiter leben, fließen Fäkalien ungeklärt in den See. Und diese Belastung wächst, weil die Aussicht auf einen Job ständig neue Menschen anlockt. Musterarbeitgeber sind die Rosenfarmen allerdings trotz aller Fortschritte noch lange nicht. Die Löhne zum Beispiel liegen im Schnitt bei umgerechnet knapp 100 Euro im Monat – auch für Kenia extrem niedrig.

Die Fair Trade Farmen zahlen besser. Und nicht nur das, sagt Packerin Grace Njeri: "Sie helfen mit den Schulgebühren für unsere Kinder. Es gibt die zusätzliche Prämie, eine Kindertagesstätte. Jeden Morgen stehen Leute vor dem Werkstor, die hier arbeiten wollen. Weil wir so gute Zusatzleistungen kriegen."

Liebesgrüße aus Kenia - Blumenzucht und Export nach Europa

Linda Staude, ARD Nairobi

