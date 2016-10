Es könnte für den Vatikan zum delikaten Problem werden: Am Petersplatz will McDonald's eine Filiale eröffnen. Das stößt nicht nur den Anwohnern, sondern auch Kirchenvertretern bitter auf. Doch für den Vatikan könnte "McVatikan" satte Gewinne abwerfen.

Von Jan-Christoph Kitzler, ARD-Studio Rom

Das fünfstöckige Gebäude ist gleich neben dem Petersplatz, ganz in der Nähe der Porta Santa Anna, einem der Haupteingänge in den Vatikan. Wo früher mal eine Bank war, soll jetzt McDonald's einziehen, mit allem Drum und Dran. Ein riesiges Lokal wird das - fast 550 Quadratmeter groß, rund um die Uhr geöffnet. Und rund um St. Peter haben sie schon einen Namen für die Affäre gefunden: "McVatikan".

Moreno Prosperi kann sich richtig aufregen, wenn man ihn auf das Thema anspricht. Er wohnt um die Ecke und ist der Präsident eines Bürgervereins im sogenannten Borgo, dem alten Stadtviertel, wo bis heute viele Vatikanangestellte wohnen. "Das ist ein wunderschönes Viertel, denn es wirkt, als ob man auf dem Dorf ist, und gleichzeitig ist man mitten Rom", sagt Prosperi. McDonald's stehe dieser Struktur des Viertels völlig entgegen. "Für uns ist das ein Schlag ins Gesicht", beschwert sich Prosperi.

Der Petersplatz - gibt's hier bald Burger und Pommes von McDonalds?

Kardinäle wettern gegen Fast-Food-Filiale

Auch im Palazzo, in den McDonald's einziehen soll, ist man, nach allem, was man hört, nicht sonderlich erbaut. Das Gebäude gehört der Güterverwaltung des Heiligen Stuhls - auch sieben Kardinäle wohnen hier. Einer soll einen gepfefferten Brief an den Papst geschrieben haben. Ein anderer hat in Interviews seinem Ärger Luft gemacht. Dass die Anwohner protestieren, kann man im Vatikan verstehen - zumindest versteht Greg Burke das, der Pressesprecher des Papstes.

"Ich glaube, ich würde da überhaupt kein Restaurant haben wollen, wenn ich im ersten Stock meine Wohnung hätte. Keine italienische Pizzeria oder etwas anderes", räumt Burke ein. Den Protest gegen die geplante Fast-Food-Filiale schreibt er aber eher Geschäftsleuten in der Nachbarschaft zu. Denn eines ist aus seiner Sicht klar: "Wenn Gäste aus dem Ausland kommen, die Kinder haben, dann gehen sie zu McDonald's." McDonald's sei etwas, das Menschen weltweit kennen. "Auch wenn das, was sie nicht kennen, vielleicht ein ganze Stück besser ist", fügt der Pressesprecher hinzu.

Bis zu 30.000 Euro Monatsmiete

Der Pressesprecher des Vatikans, Greg Burke, steht mit McDonalds nicht auf Kriegsfuß.

Wie man hört, will McDonald's ziemlich gut zahlen: Von bis zu 30.000 Euro Miete ist die Rede - im Monat. Jedenfalls ist man sich in der Vatikanverwaltung keiner Schuld bewusst. Und vielleicht liegt es auch an Leuten wie Greg Burke, der Amerikaner ist, dass man in Teilen des Vatikans ein ziemlich entspanntes Verhältnis zu McDonalds hat

Im Viertel sorgen sich viele Anwohner unter anderem um die Sicherheit. Ein großer McDonalds, gleich neben dem Petersplatz könnte ein Problem sein für die öffentliche Ordnung. Und wie, bitteschön, solle McDonald's zusammenpassen mit Papst Franziskus und dem, wofür er stehe, fragt Prosperi.

"Kirche darf nicht für Kommerz stehen"

Auch er hat dem Papst geschrieben und einen, wie er meint, besseren Vorschlag gemacht: Wie wäre es, wenn man aus dem Lokal eine Unterkunft für die vielen Obdachlosen machte, die hier sonst auf dem Bürgersteig schlafen? "Ich glaube nicht, dass der Vatikan das Bild einer Kirche vermitteln sollte, die ihre Werte an kommerziellen Fragen orientiert und Gewinn macht auf Kosten einer konkreten Hilfe für die Obdachlosen des Viertels", sagt Prosperi.

Eine Antwort des Papstes gibt es noch nicht. Die Verwaltung im Vatikan will mit dem Projekt weitermachen. Obwohl: Gerade stehen die Bauarbeiten still. Die Abluft, der Geruch der Fritten und Burger, soll durch einen Fahrstuhlschacht geführt werden. Es gibt noch ein paar technische Probleme.

Und wenn der McDonald's wirklich kommt? Dann wollen sie hier im Borgo Demonstrationen organisieren. Und dann könnte es noch mal ernst werden in Sachen "McVatikan".