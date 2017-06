Ein hochrangiger US-Kongressabgeordneter ist in Alexandria durch Schüsse verletzt worden. Der Hintergrund ist noch unklar. Neben dem republikanischen Abgeordneten Steve Scalise sollen auch weitere Menschen verletzt worden sein.

Bei Schüssen an einem Baseballspielfeld in Alexandria ist der republikanische Abgeordnete Steve Scalise verletzt worden. Laut "Fox News" ist der 51-Jährige in einem "stabilen Zustand". Mo Brooks, ebenfalls Mitglied im US-Repräsentantenhaus, sagte der Nachrichtenagentur AP, dass Scalise an der Hüfte verwundet wurde.

Scalise kommt aus Louisiana und ist im US-Repräsentantenhaus als sogenannter "majority whip" dafür zuständig, dass sich möglichst viele Abgeordnete der Fraktionsdisziplin unterwerfen.

Baseball-Training von Kongressabgeordneten

Der Täter habe das Feuer bei einem Baseball-Training eröffnet, berichteten Polizei und Zeugen. Laut US-Medien trainierten Kongressabgeordnete auf dem Spielfeld für ein Benefizspiel zwischen Republikanern und Demokraten, das für Donnerstag angesetzt war. Dieses Spiel hat eine mehr als 100-jährige Tradition.

Die Sender MSNBC und CNN berichteten von einem Mann mit einem Gewehr. Er sei festgenommen worden. Insgesamt seien bei dem Zwischenfall nahe der Hauptstadt Washington im Bundesstaat Virginia mehrere Menschen verletzt worden - darunter auch zwei Polizisten.

