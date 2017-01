Bei den US-Wahlen im November ging es nicht nur um den Präsidenten, sondern auch um den Kongress. Der tritt heute in neuer Besetzung zusammen. Die dominierenden Republikaner wollen die Obama-Ära hinter sich lassen - und starten mit einer umstrittenen Initiative.

Heute kommt der 115. US-Kongress zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Begleitet von viel Prunk und Spektakel legen die Repräsentantenhausmitglieder und Senatoren ihre Amtseide ab.

Für die US-Politik wird damit eine Zeit eingeläutet, in der die Republikaner neben beiden Kongresskammern auch das Weiße Haus beherrschen werden - der künftige Präsident Donald Trump wird am 20. Januar in seinem neuen Amt vereidigt. Sie werden wohl versuchen, viele Maßnahmen des scheidenden Präsidenten Barack Obama zu ändern oder rückgängig zu machen. Eine Teilrücknahme der Gesundheitsreform Obamas soll dabei nur der erste Schritt sein. Danach wird es um eine Steuerreform, um Umweltschutzvorgaben und andere konservative Prioritäten gehen.

Ende für unabhängige Ethikbehörde?

Die Republikaner im US-Repräsentantenhaus sprachen sich bereits für die Abschaffung einer unabhängigen Ethikbehörde der Regierung aus. Sie stimmten mit 119 zu 74 Stimmen dafür. Ihr Anführer Paul Ryan hatte sich dagegen ausgesprochen. Heute wird das gesamte Repräsentantenhaus darüber abstimmen.

In Zukunft solle sie der Kontrolle des Ethikkomitees im Repräsentantenhaus unterstellt sein, das die Abgeordneten kontrollieren. Damit wollten sie "den Sumpf trockenlegen", wie einige bei der Abstimmung offenbar mit Blick auf einen Wahlkampfslogan Trumps sagten.

Das sogenannte Office of Government Ethics soll unter anderem Interessenskonflikte bei Abgeordneten und Bundesabeamten aufdecken und verhindern. Es war 2008 nach diversen Bestechungs- und Korruptionsskandalen eingerichtet worden.

Die Anführerin der Demokraten im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, kritisierte die Abstimmung der Republikaner. Sie legten damit nicht "den Sumpf trocken", sondern löschten ihre einzigen unabhängigen Überwacher aus. Ethik sei das erste Opfer des neuen Kongresses.

Bei der US-Wahl am 8. November hatten die Republikaner ihre Mehrheiten im Repräsentantenhaus und Senat verteidigt. Die Senatsmehrheit ist jedoch auf 52 zu 48 geschmolzen, die Mehrheit im Repräsentantenhaus beträgt 241 zu 194.