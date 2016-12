Italiens Staatspräsident kann nun auch ganz offiziell mit der Suche nach einer neuen Regierung samt Chef beginnen. Matteo Renzi ist zurückgetreten, er klang dabei aber nicht nach Karriereende. Die Opposition ruft nach Neuwahlen.

Von Jan-Christoph Kitzler, ARD-Studio Rom

"Die Krise ist eröffnet" - läuft im Fernsehsender "Sky TG24" nach dem offiziellen Rücktritt von Matteo Renzi groß über den Bildschirm. Dabei steckt Italien schon seit der Nacht von Sonntag auf Montag tief im Chaos.

Aber nun beginnt eben ganz offiziell die Suche nach einer neuen Regierung. Staatspräsident Sergio Mattarella hat Renzis Rücktritt unter Vorbehalt angenommen, ihm beschieden, mit seiner Regierung geschäftsführend im Amt zu bleiben. Er muss nun Kandidaten und Mehrheiten ausloten. Doch wer wird neuer Regierungschef? Wann soll es Neuwahlen geben? Das ist alles andere als klar.

Matteo Renzi hatte sich am Abend, bei einem mit Spannung erwarteten Auftritt in der Zentrale des Partito Democratico, dessen Chef er ist, den Applaus der Parteiführung abgeholt. Und er betonte, dass seine Partei auch nach seinem Rücktritt weiter in der Verantwortung ist: "Wir sind die Partei der relativen Mehrheit. Wir müssen Italien und dem Staatspräsidenten helfen, die Krise zu beenden. Auf Basis dessen, was die Parteien sagen und wie er das beurteilt."

Richard C. Schneider, ARD Rom, zum Rücktritt Renzis

tagesschau 20:00 Uhr, 07.12.2016







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-238085~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Renzi klang nicht so, als ob er seine politische Karriere schon am Ende sieht. Er sprach von den internationalen Verpflichtungen Italiens, dem G7-Vorsitz 2017 zum Beispiel, von der Notwendigkeit, ein neues Wahlrecht auf den Weg zu bringen. Und er sprach von einer "Regierung der nationalen Verantwortung". Renzi will also eine Regierung auf breiter Basis, möglicherweise mit ihm selbst an der Spitze.

Opposition will schnelle Neuwahlen

Doch wie breit kann diese Basis sein? Die 5-Sterne-Bewegung, die größte Oppositionspartei im Parlament, will Neuwahlen, so schnell wie möglich. Der Spitzenkandidat soll schon bald per Online-Abstimmung bestimmt werden. Auch die rechtspopulistische Lega Nord will wählen und sogar Silvio Berlusconis Forza Italia setzt auf Fundamentalopposition, sagt der Fraktionsvorsitzende im Abgeordnetenhaus, Renato Brunetta. "Ich bestätige allen Wählern zu 100 Prozent, dass Forza Italia in dieser Legislaturperiode keiner Regierung das Vertrauen ausspricht. Wir sind die Opposition. Das Wahlrecht muss dieses Mal im Parlament gemacht werden und nicht von der Regierung."

Italiens Staatspräsident Mattarella muss eine neue Regierung finden.

Problem: Wahlrecht

Das Wahlrecht ist zur Zeit die größte Hürde für baldige Neuwahlen. Nach den derzeit gültigen Regeln gibt es unterschiedliche Wahlmodi für das Abgeordnetenhaus und für den Senat. Das müsse vereinheitlicht werden, sagt auch Staatspräsident Mattarella. Ende Januar entscheidet in der Sache auch das italienische Verfassungsgericht. Und Gianni Cuperlo, der zu den Renzi-Gegnern im Partito Democratico gehört, zeigt sich jetzt pragmatisch: "Italien braucht eine Regierung. Das ist keine Sache des Partito Democratico oder irgendeiner anderen politischen Kraft. Das Land braucht eine Regierung, denn wir müssen dafür sorgen, dass das Parlament, ein Wahlrecht für Abgeordnetenhaus und Senat schafft, und dass es in einer vernünftigen Zeit Wahlen gibt. Aber das muss dann ein politischer Wettbewerb sein, der auf sicheren und überzeugenden Regeln basiert."

Mehrere Optionen liegen auf dem Tisch, aber ob es Mattarella gelingt, einen breiten Konsens herzustellen, der Italien eine stabile Übergangsregierung verschafft oder einen geordneten Weg zu Neuwahlen, ist noch nicht absehbar. Ermutigend ist, dass der Senat es jetzt in Rekordzeit geschafft hat, das Haushaltsgesetz zu verabschieden. Das System ist also entscheidungsfähig, wenn die Parteien denn mitspielen. Italiens Staatsoberhaupt will Donnerstagabend mit den im Parlament vertretenen Parteien beraten. Der Mann ist nicht zu beneiden.

Regierungskrise Italien: Matteo Renzi ist zurückgetreten

J.-C. Kitzler, ARD Rom

07.12.2016 21:47 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 07. Dezember 2016 um 20:00 Uhr.