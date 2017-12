In der Türkei beginnt der Prozess um den Terrorangriff auf einen Nachtclub vor fast einem Jahr. Dabei hatte der Attentäter 39 Menschen getötet. Angeklagt sind auch 56 mutmaßliche Komplizen.

Von Christian Buttkereit, ARD-Studio Istanbul

39 Tote und 79 Verletzte, so endete die Silvesterfeier in der Istanbuler Nobeldiskothek Reina vor fast einem Jahr. Der Hauptverdächtige, der damals 34-jährige Usbeke Mascharipow, soll die Tat im Auftrag der Terrormiliz Islamischer Staat begangen haben.

Lebenslange Haft

Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft. Neben Mascharipow sind 56 mutmaßliche Komplizen angeklagt. In der 80-seitigen Anklageschrift steht jedoch, dass mehrere Planer des Anschlags weiterhin flüchtig seien.

Der Nachtclub Reina in Istanbul nach dem Anschlag mit 39 Toten.

Der Täter war mit einem Maschinengewehr bewaffnet in den Nachtclub eingedrungen und hatte um sich geschossen. Anschließend verließ er das Gebäude und floh. Er wurde zwei Wochen später in Istanbul gefasst und hat die Tat offiziellen Angaben zufolge gestanden. Der Prozess findet im Gerichtsgebäude am Gefängnis in Silivri vor den Toren Istanbuls statt.

Das Attentat auf das Reina war bisher der letzte große in einer Serie von schweren Terroranschlägen in der Türkei. Die Behörden gehen seitdem verschärft gegen die Terrormiliz Islamischer Staat vor.