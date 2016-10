Präsident Putin hat dem russischen Militär die Erlaubnis für weitere Luftangriffe auf die syrische Stadt Aleppo verwehrt. Putin wolle Zivilisten und Aufständischen ermöglichen, die Stadt zu verlassen. Zuvor hatten Rebellen dort eine Offensive gestartet.

Russland will vorerst keine weiteren Luftangriffe auf die umkämpfte syrische Stadt Aleppo fliegen. Präsident Wladimir Putin halte gegenwärtig einen Einsatz von Kampfjets nicht für nötig, sagte sein Sprecher Dmitri Peskow. Er wolle der Bevölkerung und den Aufständischen Gelegenheit geben, die Stadt zu verlassen. Das russische Militär hatte dagegen nach Angaben des Kremls um Erlaubnis gebeten, die Luftangriffe wieder auszuweiten. Nach Putins Einschätzung brauche Aleppo aber eine erneute "humanitäre Pause", sagte Peskow.

Russland und die syrischen Regierungstruppen hatten vor einer Woche Aleppo drei Tage lang für jeweils elf Stunden nicht beschossen. Während dieser Waffenruhe waren aber kaum Zivilisten geflohen. Eine von den Vereinten Nationen geplante Evakuierung von Kranken und Verletzten war mangels Sicherheitsgarantien nicht zustande gekommen.

15 Zivilisten bei Offensive getötet

Islamistische Rebellen verschiedener politischer Lager haben nach eigenen Angaben eine Großoffensive in Aleppo gestartet. Sie wollten den Belagerungsring der syrischen Armee durchbrechen. Die Rebellen feuerten nach Angaben der oppositionsnahen Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte Hunderte Geschosse auf den von den Regierungstruppen kontrollierten Westteil der Stadt ab. Dabei seien mindestens 15 Zivilisten getötet und mehr als 100 verletzt worden. Staatliche Medien sprachen von fünf zivilen Opfern.

Offensive laut Staatsmedien abgewehrt

Bis zum Abend eroberten die Rebellen der Beobachtungsstelle zufolge einen Großteil des Stadtteils Dahijet al-Assad im Südwesten Aleppos. Allerdings sei eine Militärakademie in dem Gebiet weiter schwer umkämpft. Die Rebellen nahmen nach Angaben der Beobachtungsstelle auch den Militärflughafen Nairab und den internationalen Flughafen von Aleppo unter Beschuss, die beide von den Regierungstruppen kontrolliert werden.

Nach Angaben syrischer Staatsmedien wehrten die Regierungstruppen die Offenisve der Rebellen ab. Zudem hätten die Kräfte einen Angriff der Terrormiliz "Islamischer Staat" östlich der umkämpften Stadt zurückgeschlagen.

300.000 Menschen laut UN abgeschnitten

Aleppo ist seit mehr als vier Jahren in einen von den Aufständischen gehaltenen Osten und einen von Regierungstruppen kontrollierten Westen gespalten. Die von den Rebellen kontrollierten Viertel werden seit Monaten von syrischen Regierungstruppen belagert. Im September hatten die Regierungstruppen eine Offensive gestartet, um die umkämpfte Stadt wieder vollständig unter ihre Kontrolle zu bringen. Dabei werden sie von der russischen Luftwaffe unterstützt. Die Vereinten Nationen schätzen, dass bis zu 300.000 Menschen von der Außenwelt abgeschnitten sind.

Russland fliegt aus UN-Menschenrechtsrat

Offenbar wegen seiner Rolle im Syrien-Krieg ist Russland unterdessen bei der Wiederwahl in den UN-Menschenrechtsrat gescheitert. Die UN-Vollversammlung in New York besetzte die zwei neu zu vergebenden Sitze für Osteuropa stattdessen mit Ungarn und Kroatien.

