Islamistische Rebellengruppen haben im syrischen Aleppo eine Offensive gestartet, um die Belagerung der Stadt durch die Armee zu durchbrechen. Dabei seien 15 Zivilisten getötet und mehr als 100 verletzt worden, berichten Beobachter.

In der umkämpften syrischen Großstadt Aleppo haben Rebellen eine Offensive gestartet, um ihre Belagerung durch syrische Regierungstruppen zu durchbrechen. Wie ein Sprecher der islamistischen Ahrar-al-Scham-Miliz bekannt gab, sind alle Gruppen des islamistischen Rebellenbündnisses Dschaisch al Fateh ("Armee der Eroberung") an der Offensive beteiligt. Dem Bündnis gehören unter anderem die Dschihadisten der Fateh-al-Scham-Front an, die bis zu ihrer selbsterklärten Abspaltung vom Terrornetzwerk Al-Kaida Al-Nusra-Front hieß.

Wie die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte, feuerten die Rebellen Hunderte Geschosse auf den von den Regierungstruppen kontrollierten Westteil der Stadt ab. Dabei seien mindestens 15 Zivilisten getötet und mehr als 100 verletzt worden.

Angriff auf Flughafen

Auch der Militärflughafen Nairab und der internationale Flughafen von Aleppo waren Ziele. Beide liegen östlich der Stadt, werden aber von Regierungstruppen kontrolliert. Von der Provinz Idlib aus seien zudem Raketen auf die Küstenprovinz Latakia abgefeuert worden, eine Hochburg von Präsident Baschar al-Assad. Die Geschosse schlugen den Angaben zufolge am Militärflughafen Hmeimim, der von der russischen Luftwaffe genutzt wird, und in der Nähe von Kardaha, dem Heimatort der Familie Assad, ein. Dabei seien mindestens ein Mensch getötet und sechs weitere verletzt worden.

Aleppo ist seit mehr als vier Jahren in einen von den Aufständischen gehaltenen Osten und einen von Regierungstruppen kontrollierten Westen gespalten. Die von den Rebellen kontrollierten Viertel werden seit Monaten von syrischen Regierungstruppen belagert. Im September hatten die Regierungstruppen eine Offensive gestartet, um die umkämpfte Stadt wieder vollständig unter ihre Kontrolle zu bringen. Dabei werden sie von der russischen Luftwaffe unterstützt. Die Vereinten Nationen schätzen, dass bis zu 300.000 Menschen von der Außenwelt abgeschnitten sind.

Beratungen in Moskau

Derweil kamen in Moskau die Verbündeten Russland, Syrien und Iran zu Beratungen über die Lage im Bürgerkrieg zusammen. Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte, die jüngsten Ereignisse hätten gezeigt, wie wichtig ein kompromissloser Kampf gegen den Terror sei. Der syrische Außenminister Walid al Muallem erklärte, die Regierung in Damaskus sei zu einer weiteren Feuerpause für Aleppo bereit, wenn garantiert werde, dass die Zivilbevölkerung die Stadt verlassen könne. Außerdem wolle man den innersyrischen Dialog wieder aufzunehmen.

