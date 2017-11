"Heute sind wir alle New Yorker", "feiger Angriff" und "Unser Kampf für die Freiheit eint uns mehr denn je": Nach dem Terroranschlag mit mindestens acht Toten in New York haben zahlreiche Politiker ihr Entsetzen und ihr Mitgefühl ausgedrückt.

Nach dem Terroranschlag mit mindestens acht Toten in New York gibt es zahlreiche internationale Reaktionen aus Politik und Gesellschaft.

"Wir denken an die Menschen unserer großartigen Gastgeberstadt. Heute sind wir alle im UN-Hauptquartier New Yorker", schrieb UN-Generalsekretär António Guterres auf Twitter.

"New Yorker sind für ihre Stärke bekannt - und wir wissen, dass sie auch diesmal wieder zusammenstehen werden", erklärte der kanadische Ministerpräsident Justin Trudeau.

Die frühere US-Außenministerin und Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, Hillary Clinton sagte: "New Yorks Widerstandskraft ist stärker als ein feiger Terrorakt. Ich denke an die Opfer, ihre Familien und die Ersthelfer, die Leben gerettet haben."

"Michelle und ich denken an die Opfer des heutigen Anschlags in New York City und an alle, die für unsere Sicherheit sorgen. New Yorker sind so widerstandsfähig wie sie können" twitterte der frühere US-Präsident Barack Obama.

Auch die Bundesregierung zeigte sich schockiert über den Anschlag in New York. "Entsetzt über den schlimmen terroristischen Manhattan-Anschlag", schrieb Regierungssprecher Steffen Seibert auf Englisch auf Twitter. Er sprach den "Opfern und Familien" sein Beileid aus und bekräftigte, Deutschland stehe an der Seite von New York.

Die britische Premierministerin Theresa May drückte ihr Entsetzen über "diesen feigen Angriff" aus. "Meine Gedanken sind mit allen Betroffenen", erklärte sie.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron drückte sein Mitgefühl "und die Solidarität Frankreichs für New York und die Vereinigten Staaten" aus. Auf Twitter schrieb er: "Unser Kampf für die Freiheit eint uns mehr denn je."

"In diesen schwierigen Zeiten in Manhattan sind unsere Gedanken bei der Bevölkerung Nordamerikas. Wir senden unsere Unterstützung, Zuneigung und unser herzliches Beileid", erklärte Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy.

Londons Bürgermeister Sadiq Khan schrieb: "New Yorker sind stark und widerstandsfähig - ich weiß, sie werden sich von diesem Anschlag auf Unschuldige und auf unsere gemeinsamen Werte und unsere Lebensweise nicht einschüchtern lassen."

